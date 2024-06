TUSCANY: La terra che ha fondato l’Italia

Entrando nell’area toscana, da ogni parte geografica, si sente una sensazione novella, ci si trova in uno spazio dove in ogni angolo respira LA STORIA. Sembra di vedere diversi scenari, la varie tappe della millenaria STORIA ITALICA, da quella ETRUSCA prima civiltà autoctona della nostra amata NAZIONE, a quella romana, a quella MISTICA degli ordini monacensi, fulcro della CIVILTA’ del MEDIO-EVO. E’netta la sensazione che qui si sono posti i presupposti basiliari alla plasmazione delle architravi portanti del nostro ESSERE ITALIANI. Il nostro codice genetico dee molto al genio toscano. Puosi considerare LA NOBILE TOSCANA la madre di ciò che identifica noi come ITALIANI.

Indie, da quella MEDICEA, FIRENZE principessa d’ITALIA a quella gotica, il complesso della PIAZZA dei MIRACOLI a PISA, da quella quella BAROCCA, di PALAZZO PITTI, al NEOCLASSICISMO del SETTECENTO e...uno spetaccolo di contanto artistico sfolgorio senza fine. Il GENIO TOSCANO ci ha creato molteplici idee di cultura, paesaggio, cultura e spiritualità. Se ci fate caso LA TOSCANA è un link meraviglioso fra persone, paesaggi e sviluppo architettonico. E’ un tutt’uno. Un SINOLO inscindibile.

La TOSCANA ti fa sentire un ITALIANO, l’arte testimonia l’enorme mole della CIVILTA’ ITALICA, ma l’arte non dee esser vista con l’ "ESPRIT MONUMENTAL DEL LA BOURGEOISIE", invece con L’ "ESPRIT ABSOLU DE L’HOMME". La TOSCANA è massimamente un’idea di essere che ha permeato diverse età storiche permeando ogni aspetto dell’essere e del divenire. Dando, questo, un aspetto univoco all’essere TOSCANA. TOSCANA nome leggiadro...

LA TOSCANA testismonia che l’arte è un veicolo essenziale per il progresso umano ed in essa ARTE e PROGRESSO sono una stessa ed identica cosa. Ciò è testimoniato dalla colossale figura di LEONARDO DA VINCI che dalla sua Vinci iniziò un particolare procedimento verso la creazione della ISCIENZA MODERNA. Una ISCIENZA dove UMANITA’ e SCIENTIFICITA’ collaborano a singolare tenzone per porre sempre più avanti il fronte della CIVILTA’ e del PROGRESSO.

Parlare della TOSCANA è un tentativo molto difficile, in quanto il suo catalogo artistico/culturale è così vasto che il medesimo risulterebbe monco e non compredente il tutto. Certo l’immensità del genio toscano ha dato mille e mille forme al genio e alla creatività umana. Il nostro debito non porrà mai essere ripagato poiché il senso del legame fra TOSCANA e MONDO è così forte tanto da considerare il MONDO succube al genio dell’AMATA TERRA DI TOSCANA. E’ un tramandarsi di generazione in generazione, di epoche storiche in epoche storiche senza fine perchè la TOSCANA ha inciso sul nostro ESSERE MONDO.

L’importante è passare davanti e per la TOSCANA con l’occhio del curioso e dell’attento osservatore per gustare le stille leggiadro del cammino materializzato ed idealizzato dell’uomo. Nessuna arroganza è permessa. La TOSCANA è il sacello ove risiede il genio della NOSTRA AMATA ITALIA. Entrate in TOSCANA con passo leggiero e rispettoso. Il tuo essere dipende dall’essere storia della TOSCANA.

La TOSCANA, l’anima del nostro essere ITALICI.