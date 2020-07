Sei all'interno di >> Flash |

SuperEnalotto: Jackpot centrato in Sardegna, l’ultimo sempre a Sassari nel 2015

di Redazione - mercoledì 8 luglio 2020 - 0 letture

ROMA – Il Jackpot centrato il 7 luglio 2020 è il settimo "6" realizzato in Sardegna nella storia del SuperEnalotto: la vincita di prima categoria, ricorda Agipronews, mancava in regione dal 21 marzo 2015, quando proprio a Sassari venne conquistato il Jackpot da 9,5 milioni di euro. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 18 “6”, seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l’Emilia Romagna con 13 e la Puglia con 10, poi la Toscana con 9. Sono invece tre le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un “6”: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. LL/Agipro

