Scopri il Progetto "Surf Adaptive" per un Mare Accessibile a Tutti

L’associazione 20 Novembre 1989 e la Surf School Catania insieme per un progetto di accessibilità allo sport per tutti.

Garantire la partecipazione attiva attraverso l’ accessibilità allo sport ed il mare è il messaggio di inclusione sociale e sportiva a cui l’associazione 20 Novembre 1989 Onlus E.T.S. da particolarmente attenzione accendendo i riflettori sulle pari opportunità di vita per le persone con disabilità - sostiene il Vicepresidente e Coordinatore del progetto Finocchiaro Michela-il Programma è inserito all’interno dell’ Ampia progettualità delle attività inclusive "Mare per tutti" che l’Associazione porta avanti insieme alla Lega Navale sez.di Acitrezza per abbattere barriere culturali, sociali ed architettoniche.

Attualmente è il più grande Progetto di SURF ADAPTIVE in Sicilia,in quanto, ad oggi il numero di partecipanti che riesce a coinvolgere è di 45 persone con e senza disabilità. Nell’ottica di accessibilità al mare ed agli sport che non escluda nessuno -dichiara Valeria Nociforo, membro del Direttivo e Vice-Coordinatore del Progetto -hanno potuto partecipare infatti disabilità gravi e gravissime tra bambini, adolescenti ed adulti provenienti dai vari Coordinamenti Regionali dell’ Associazione.

Attraverso la tavola da Sup siamo riusciti a favorire l’ adattamento dello sport alle esigenze delle varie disabilità coinvolte -spiega il Presidente della Surf school Catania,Antonio Farinella- calibrando con specifiche strategie e modalità sia gli apprendimenti che lo stesso svolgimento dello sport, riuscendo a rendere lo sport aggregante e dinamico grazie al supporto degli Istruttori Federali, Marco Virgillito e Cristian Strano anche loro membri del Direttivo della A.S.D.

Volge alla conclusione la Seconda Edizione del Progetto Estivo che ha visto partecipe anche la Croce Rossa -Comitato di Acireale- nel meraviglioso scenario del Lido Le Capannine di Catania ,una realtà da sempre attenta alle attività inclusive.