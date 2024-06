Sassari, 29 giugno 2024: DA LU RIU A LU MARI - Rap Sardu pro sa Palestina

Segnaliamo l’evento/concerto "DA LU RIU A LU MARI - Rap Sardu pro sa Palestina" che si terrà sabato 29 giugno allo Spazio TEV di Sassari organizzato dal movimento A Foras contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna, in collaborazione con il Theatre en vol e con la comunità Hip Hop sarda.

DA LU RIU A LU MARI

Rap Sardu pro sa Palestina

Sabato 29 Giugno allo Spazio TEV di Sassari

Il movimento A Foras contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna, in collaborazione con il Theatre en vol e la comunità Hip Hop sarda, dopo la grande manifestazione del 2 giugno contro l’occupazione militare sarda e in solidarietà alla popolazione palestinese vittima di apartheid e genocidio, prosegue il suo percorso con un grande evento/concerto a sostegno della causa palestinese per sabato 29 giugno presso lo Spazio TEV in Via de Martini, 15 a Sassari. L’intero ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficenza alla Crew palestinese Campz Breaker che si occupa della scuola di Break Dance bombardata nel febbraio del 2024 e di preparare i pasti quotidiani e fare le raccolte di vestiti per la propria comunità a Gaza.

L’ingresso è libero e a posti limitati, raccomandiamo a tutti i partecipanti di ritirare il proprio invito per tempo presso il Circolo Tirrindò in Via Masia, 2 a Sassari o presso i militanti del nodo territoriale sassarese di A Foras.

⌚️Di seguito il programma.

Ore 17.00: apertura cancelli e Dj set di Dj Lu Profeta, show di Break Dance della Sirbones Crew. Interventi politici e poetici con i poeti e performer dei collettivi Poetry Slam Sardegna e CLIP e con le testimonianze degli studenti dell’Assemblea per la Palestina di Sassari e degli attivisti delle associazioni Emergency e Ponti non Muri. Chiusura graffiti.

Ore 20.00: Rap Sardu pro sa Palestina con W.raiderz, Giocca, Bakis Beks, Malam & Dj A-Solo, Futta, Don Malo & Dj Padrino, Menhir. Chiusura evento ore 2.00.

Vi aspettiamo in tante e tanti per lottare contro il genocidio della popolazione palestinese a suon di musica, rime e graffiti.

Per info:

email aforasinfo@gmail.com

web https://aforas.noblogs.org/

facebook https://www.facebook.com/aforas2016