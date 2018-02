Sei all'interno di >> :.: Primo Piano | Comunicazione | Salvini e Meloni in testa

Cresce ogni giorno di più la violenza verbale che caratterizza la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano e dei governi regionali del Lazio e della Lombardia.

martedì 27 febbraio 2018 , Inviato da Redazione - 31 letture

Sono già più di 500 le frasi contenenti odio segnalate dai nostri attivisti e raccontate attraverso grafici e approfondimenti nel nostro "Barometro dell'odio". Il barometro dell\'odio Un dato che sembra confermare la fotografia scattata nel nostro Rapporto Annuale che denuncia l'escalation dei discorsi di odio e delle politiche divisive in tutto il mondo. GUARDA I RISULTATI IN TEMPO REALE Salvini e Meloni sono i leader politici che hanno pubblicato sui loro social network il maggior numero di frasi contenenti odio. Approfondisci. Approfondisci Migranti e rifugiati sono i bersagli maggiormente presi di mira dai discorsi d'odio in campagna elettorale. Odio contro amore: presentato il Rapporto Annuale 2017 Il mondo sta raccogliendo i terribili frutti della retorica intrisa d'odio che ha dominato nelle politiche di leader mondiali come al-Sisi, Duterte, Maduro, Putin, Trump e Xi. A documentarlo è il lavoro di ricerca raccolto nel [1]] [1] [Rapporto Annuale 2017 di Amnesty International.

