S&G n. 283 - Il Ritorno (3)

La leader del movimento Io scelgo VLS 1929 ha preferito dividere le ferie fra l’Austria, paese invidiabile per il clima ma anche per la qualità della vita dei cittadini e poi il Molise dove ha avuto modo di salutare Antonio di Pietro con il quale ha collaborato alcuni anni fa. L’avv. Gianbattista Fini candidato sindaco della destra ha navigato per le isole greche ma è stata una Odissea di breve durata. Il sindaco Lorenzo Galli è stato nelle Marche. Ora, rientrati, dovranno affrontare un autunno meteorologicamente caldo ma forse anche politicamente. A questo proposito ricordo che due giovani con attrezzatura minima hanno registrato due settimane fa in alcuni punti del paese temperature preoccupanti, ma non del tutto impreviste.

L’anticiclone, che non so quasi cosa sia, ma so solo che produce temperature mai viste sembra non voler darci quiete e provoca sbalzi di temperature mai registrate prima con temporali improvvisi con forti precipitazioni e violente grandinate veramente pericolose. VLS1929 ne è stata vittima fortunatamente, si fa per dire, solo per la temperature abnormi grazie alla vicinanza del Parco ma è chiaro che vista le prospettive anche per noi non sono delle migliori e sarebbe bene che si interrogassero dei validi meteorologi chiedendo loro consigli su cosa e come fare per prevenire e per non piangere poi sui danni disastrosi per l’agricoltura. Prevenire, dice un proverbio, è meglio che curare ed è anche più economico.

In paese si annunciano due manifestazioni una lodevole e l’altra discutibile, cioè da discutere:

Festival delle Geografie - Questo festival è una delle poche indiscutibili manifestazioni che considero utilissime e che sfata il modo di insegnare geografia. Per noi anziani si riduceva ad un’ora di noiosa lezione tanto che anni fa fu proposto di eliminarla, mentre invece la geografia con i suoi cambiamenti e le sue implicazioni non sono da trascurare per una conoscenza anche dello scatenamento di guerre e massacri. e la definirei come la Storia una maestra di vita. Un consiglio leggero: vorrei che fosse possibile far vedere i confini di San Fiorano che, ha detta di alcuni abitanti non esisterebbero.

La festa dello Sport - Questa manifestazione tanto sponsorizzata sia dal sindaco emerito che dal nuovo, secondo me pecca in alcuni punti: quando accenna di essere un aiuto ai commercianti locali. Non vedo in quale modo. Certo le associazioni sportive avranno una vetrina per farsi pubblicità e mettere in mostra i propri trofei ma che questo possa aiutare il moribondo commercio locale non credo proprio. I soliti maligni hanno scritto sui social che forse qualche negozio di articoli sportivi ne trarrà un certo utile per le amicizie consolidate in ambito politico.

I rapporti con il Comune - Molte volte mi sono lamentato, non solo io, per le difficoltà di avere un appuntamento o una risposta ad una segnalazione sia dal Comune o dal Cem dove vieni messo nella condizione di scocciatore e spesso vieni dirottato verso uffici i quali si rimpallano i problemi. Una delle risposte più frequenti è quella che manca il personale senza specificare altro. Ora abbiamo un Comune molto "telecamerato", una Polizia locale che ha auto e mezzi di dissuasione di ultima generazione, però non ha personale per pattugliare il territorio, ha anche una nuova sede, inaugurata diverse volte ed alla quale manca un ascensore. Boh!

ULTIMISSIME - Il bando per l’assegnazione della gestione del cinema Astrolabio è andato deserto. Certo che VLS1929 non ha molta fortuna con i bandi. Contro le emergenze la prossima settimana qualche comune ha fatto notevoli passi avanti. Ve ne renderemo conto.

(3 - continua)