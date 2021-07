Roma, 28 luglio 2021: Eretico futuro, presentazione del libro presso l’ass. E. Berlinguer

Mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 18.00 presso l’Associazione Enrico Berlinguer in viale Opita Oppio 24 – Roma Vi aspetto per la presentazione del libro “ERETICO FUTURO” Per una storia di una sinistra che verrà di Valentino Filippetti

Insieme all’autore interverranno:

Sergio Bellucci - Presidente Associazione Netleft

Patrizia Minardi - Dirigente Regione Basilicata

Gianfranco Nappi – Direttore della Rivista Infiniti Mondi

Luca Lobianco - Associazione Enrico Berlinguer