Ritorna Aromi Letterari

Dopo la positiva esperienza del gruppo di lettura Aromi Letterari, nato a Messina nel 2014 con lo scopo di avvicinare alle tematiche del leggere quante più persone possibili e di creare uno spazio in cui far convergere coloro che sono legati da una comune passione per i libri, la poetessa Alice Molino ha pensato di rilanciare l’idea trasferendo la sede dell’associazione a Nizza di Sicilia, presso la Biblioteca comunale Corrado Cagli, riprendendo di fatto le attività culturali che si erano interrotte nel 2015.

Alice Molino ha lanciato l’invito tramite una pagina dedicata su Facebook e il consueto ma utilissimo passaparola, dando appuntamento lo scorso 26 gennaio a tutti coloro che, spinti dall’amore verso i libri, sentissero il bisogno di condividere questa passione con altri appassionati. L’invito è stato raccolto e un gruppetto di lettori si sono ritrovati a parlare di libri, di emozioni, di autori, di storie e di progetti per mantenere vivo questo entusiasmo verso una delle più antiche e più emozionanti forme di comunicazione.

Da questo incontro, la poetessa ha redatto un breve resoconto, che di seguito proponiamo ai nostri lettori e a tutti coloro che vorranno unirsi a questo progetto, sin dal prossimo incontro fissato per il 16 febbraio.

Verbale dell’incontro costitutivo del Gruppo di lettura "Aromi letterari" di Nizza di Sicilia (Me) - 26 gennaio 2020

Giorno 26 gennaio presso la Biblioteca comunale di Nizza di Sicilia (Me) è nato il Gruppo di lettura Aromi Letterari. L’iniziativa è stata apprezzata ed accolta con entusiasmo. Insieme ai partecipanti si è discusso sul rapporto che si ha con la lettura e con i libri. Probabilmente un aspetto trascurato dovuto alla vita frenetica ed alla scelta di altri momenti d’intrattenimento.

Per il prossimo incontro, che si terrà il 16 febbraio, abbiamo scelto un tema comune a tutti per capire i gusti dei vari partecipanti. Il tema affrontato sarà l’amore in tutte le sue sfumature. Rimane sempre valido l’invito rivolto a tutti coloro che vorranno unirsi al gruppo e arricchire l’iniziativa con nuove proposte e idee.