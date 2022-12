Ricordiamo: Grazia Giurato

Grazia Giurato_

Nata a Catania il 9 luglio del 1936, Grazia Giurato è stata una bancaria, militante nel Partito Comunista Italiano dal 1976 al 1989, volontaria nell’Udi (Unione Donne in Italia), tra i soci fondatori del movimento di Città Insieme.

Ha lavorato come consigliera comunale per la Rete dal 1993 al 1997 ed è stata anche candidata a prima cittadina della provincia etnea nel 2008 con la lista “Amici di Beppe Grillo” nel 2008.

Ricordata per la sua irrefrenabile determinazione e per il coraggio con cui ha sempre portato avanti le sue idee, Grazia Giurato lascia un enorme vuoto in coloro che l’hanno conosciuta o che semplicemente si sono rispecchiati nelle lotte di cui si è sempre fatta carico per contribuire, attraverso i suoi sforzi, al benessere collettivo [1].

Grazia Giurato - Foto di Sara Crescimone

Ci lascia due libri di cui è autrice: il primo è “Ancora ci credo”, pubblicato nel 2012, invece il secondo è “Gli Altri”, edito da Tecniche della scuola nel 2016 a cura di Alessandra Muschella.

Grazia Giurato militante a tutto campo

“L’incontro fra persone ha sempre qualcosa di magico perché può essere anche fonte di trasformazione. Avere avuto l’occasione di conoscere meglio Grazia Giurato è stata per me un’esperienza di questo tipo”. Alessandra Muschella, psicologa e giornalista, condensa il senso del libro in cui - attraverso una raccolta di articoli e lettere pubblicati in quotidiani siciliani - ha delineato “un quadro quanto più possibile fedele” di una donna che ha nuotato nel suo tempo senza timori di condurre le battaglie in cui ha creduto. La selezione tra i tanti materiali che vanno dal 1980 al 2016, suddivisa in 5 capitoli (Da Cenerentola a Giovanna D’Arco; Un’estenuata consigliera; Politica nazionale; Linguaggio, sorgente del pensiero; La pace), ripercorre il rapporto che Grazia ha intrattenuto con Catania, con i suoi concittadini e concittadine, attraverso interventi e riflessioni ispirati dalla politica nazionale e locale. Su eventi o circostanze dell’attualità Grazia Giurato ha espresso la sua opinione e indirettamente ha sollecitato le riflessioni di altri/e. E, infatti, ‘Gli altri’ è il titolo di questo libro, perché “la nostra esistenza e il nostro agire sono sempre in funzione del nostro prossimo”. I molteplici impegni e ruoli svolti da Grazia sulla scena pubblica catanese si ripercorrono rileggendo i vari interventi in qualità di consigliera comunale o di attivista per la pace o per i diritti delle donne. Il fil rouge che attraversa il libro è una straordinaria lucidità nel leggere criticamente le distorsioni e le ingiustizie, mantenendo intatta la volontà di indignarsi e reagire positivamente. E - scrive Pinella Leocata nella presentazione - le lettere di Grazia Giurato alla redazione “non si discutono, si pubblicano” perché le è riconosciuta coerenza tra il parlare e l’agire anche nella vita pubblica e privata. Una serie di foto in bianco e nero sono un ulteriore regalo a chi vuole compiere un breve viaggio “nella storia della nostra città che, in piccolo, è anche la storia dell’evoluzione, e dell’involuzione, del costume nel nostro Paese” [2].

Grazia Giurato è morta il 30 dicembre 2022. È stata punto di riferimento nella lotta per i diritti delle donne.

"Sempre in prima linea in tutte le battaglie civili, dall’aborto all’acqua pubblica, dall’etica nella politica, all’ambiente, alla solidarietà, ai diritti civili, alla dignità delle donne, è stata protagonista di una stagione del "dissenso ragionato" - come amava dire - in cui le sue battaglie erano sempre guidate dall’interesse collettivo e dal senso della giustizia" [3].

Cittàinsieme" su Facebook ha scritto: "Ci piace ricordarLa così, Grazia Giurato. Un’amica, appassionata dei diritti civili ed attenta ai bisogni dei più deboli, che ha ispirato tante battaglie del nostro Movimento fin dalla sua nascita. Sei stata esempio e ispirazione per tante persone, giovani e meno giovani. Ci piace ricordarTi così, in mezzo a noi. Ciao Grazia!" [4].