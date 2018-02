Ricordando Gianni Giuffrida

mercoledì 21 febbraio 2018 , Inviato da Redazione Zerobook - 60 letture

La nuova gestione unitaria dell’attività ispettiva: L’Ispettorato Nazionale del Lavoro / di Cristina Giuffrida. - ZeroBook, 2018. - 94 p. - ISBN 978-88-6711-133-6.

La prefazione di Piero Buscemi al libri di Cristina Giuffrida dedicato alla memoria di Gianni Giuffrida.

Arrivederci Gianni

E poi, quando meno te lo aspetti, ti arriva la chiamata che non vorresti arrivasse mai. Un amico comune ti comunica che Giovanni, per tutti semplicemente Gianni, non c’è più. La sua immagine, con quel sorriso di intesa che spesso accompagnava i suoi silenzi, invade la tua vita. E sai già, che lo farà per sempre. Più di quanto non l’abbia fatto in tanti anni che hai avuto la fortuna di frequentarlo.

Giovanni Giuffrida

Gianni è stato un compagno di vita, prima ancora che l’interlocutore ideale con il quale soffermasi a parlare. Era capace di intrattenerti per ore, seminascosto dal fumo della sigaretta, disquisendo di vita vissuta, di politica, di sindacato, di letteratura, con quel tono di sarcasmo intelligente che, sin dalle prime parole, ti faceva capire di avere di fronte un uomo di una cultura sottile.

Anche le pause assumevano importanza, quasi come se dovesse riflettere o ricercare il modo migliore per comunicare, ma la sua spontaneità prevaleva su qualsiasi dubbio o tentativo di interromperlo. Ricorderò sempre le notti trascorse insieme sui litorali liguri, con la scusa di pescare, sua altra grande passione, divoravamo le ore al suono delle onde del mare che si adagiava sulla sua voce.

Le nostre strade si erano divise, per qualche tempo. Ci siamo ritrovati in Sicilia qualche anno dopo. Un solo attimo per riprendere i discorsi interrotti. Le nuove battute di pesca sui luoghi dell’infanzia. E poi, la sua collaborazione con Girodivite. Breve ma importante. Mai banale. Con quella sua grande naturalezza nell’indurre i lettori a riflettere su tutto quanto, ogni giorno, ci circonda.

Gianni se ne è andato con l’umiltà che lo ha contraddistinto in tutta la sua vita. Ha lasciato quel vuoto che, stavolta, il tempo difficilmente riuscirà a colmare. Resterà nei nostri pensieri. Nei ricordi. Nelle sue parole dette. E scritte.

È per questo che vogliamo ricordarlo, proponendo i link agli articoli che ha voluto donare alla nostra redazione. Rileggiamo in silenzio rispettoso le sue preziose parole, che non dimenticheremo mai. Un abbraccio sincero alla sua famiglia, con la quale tutta la redazione di Girodivite sente il bisogno di condividere il dolore della sua perdita.

Ciao Gianni...

Questo libro è la tesi di laurea con la quale la figlia Cristina ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale nel 2017, l’anno della scomparsa del padre. Un omaggio che la Redazione di Girodivite vuole dedicare alla memoria di un suo prezioso collaboratore che, pur se con solo cinque articoli, ha arricchito le pagine del nostro giornale con argomentazioni acute e di grande umanità.

Catania, 21 febbraio 2017

Piero Buscemi

Il libro può essere acquistato online in formato ebook o cartaceo tramite il sistema del print on demand.

Cristina Giuffrida (Milano, 1989), laureata in Scienza dell’Economia e della Gestione Aziendale nel 2017, frequenta la Specialistica in Scienze Economiche Aziendali presso l’Università di Bergamo. Vive tra Bergamo ed Acireale.

Giovanni Giuffrida (Catania 1956-2017), capo ufficio amministrativo presso STAGI Snc di Catania, è stato Ispettore di Vigilanza Inps dall’agosto 1988 fino alla morte. Laureato in Economia Aziendale Manageriale, è stato collaboratore di Girodivite.

