Q&P n. 197

Nei vecchi film western era d’obbligo girare scene di almeno un assalto alla diligenza, ma pochi ricordano che nella lingua italiana il sostantivo femminile diligenza viene assegnato a coloro che svolgono il compito loro assegnato con serietà e professionalità, frutto di studio o di applicazione, senza furbizia o secondi fini. Queste righe di pedantesca precisazione per cercare di spiegare il dopo elezioni italiano che molti liquidano con l’assalto al carro del vincitore, oppure come qualche anno fa scrivevano assalto al Carroccio, ora non più attuale visti i modesti risultati elettorali. Il governo in carica è la manifestazione plateale del mercimonio di poltrone e prebende al quale partecipano un numero consistente di vecchi riciclati d’antan, fra loro anche antanisti del 1994 che per giustificare la loro sopravvivenza si sono scatenati invece contro i pochi politici che credono nella attualità della nostra Costituzione e nella sua integrità che andrebbe interpretata nello spirito oltre che nelle parole che compongono i vari articoli. Lo spirito che la voleva nata dalla Resistenza, fondata sul lavoro e sulla giustizia, le cui leggi sono uguali per tutti e non merce di scambio di alcuni giudici e delle loro correnti.

Faccio alcuni esempi: Sabino Cassese, che ha ricoperto la carica di presidente del CSM, ora pensionato, presenzialista in tv e nei quotidiani in maniera quasi giornaliera, in questi anni ha elogiato i governi di Monti, di Renzi ed ora si è mellifluamente offerto come esperto al governo Meloni. Credo che uno che ha diretto il CSM non dovrebbe far parte, nemmeno come consulente, di un governo di destra, per il semplice fatto che la Costituzione, ripeto, è nata dalla Resistenza al nazifascismo. Che dire poi di Maria Elisabetta Alberti Casellati che è stata presidente del Senato ed ha fatto parte del CSM quando si vedono le sue foto sulla scalinata del Tribunale di Milano che contesta i giudici? In questa tornata elettorale sperava ancora di presiedere il Senato ma ha ottenuto solo un ministero, senza portafoglio e speriamo anche senza aerei di Stato che la scorrazzavano in giro per il mondo.

Mi ha colpito alcuni giorni fa la messa in libertà e ai servizi sociali del "Celeste" Formigoni che dovrebbe insegnare la lingua italiana alle suore che non la parlano. Speriamo bene che non siano traviate dalla retta via. Certo che un condannato per aver "alienato" vari milioni di euro alla Regione Lombardia ed allo Stato sia liberato dopo pochi mesi cozza, sempre ricordando che la legge dovrebbe essere uguale per tutti, con la vicenda accaduta ad un ultraottantenne incarcerato in quanto occupava abusivamente una casa. A proposito di ultraottantenni ce ne sarebbe uno che starebbe manovrando con la nomina dei ministri affinché sia abolita la legge Severino che potrebbe vederlo ricondannato e quindi perdere nuovamente la poltrona di senatore. Credete voi che succederà? Io nutro dei forti dubbi. Una ultima ora questo vecchietto ha fatto saltare un’altra convocazione ad un processo con la scusa che doveva rimanere a Roma per impegni senatoriali.