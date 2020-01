Prigionieri negli anni Settanta

C’è una foto che ritrae un gruppo di ragazzi e due loro amici, dietro le grate del cortile della scuola Vittorio Veneto di Lentini. Capelli "lunghi" e vestiti sono quelli psichedelici degli anni Settanta. Simulano l’essere imprigionati: nelle sbarre del paese, del proprio tempo, della propria giovinezza. Oggi li guardiamo con occhi straniti. Sono immagini provenienti da un altro pianeta. O emersi da uno di quei sottomarini rosa e color arcobaleno e pieni di fiori immaginati dai Beatles.

È una delle foto che abbiamo avuto il privilegio di trovare nella splendida mostra tenutasi in via Garibaldi, ex negozio fotografico Lanteri. Foto appunto, dipinti, testimonianze e documenti che provengono dalle attività di quel gruppo di giovani artisti che qualcuno ha chiamato "la scuola di Lentini degli anni Settanta": Bilinceri, Bordonaro, Condorelli, Tinnirello. E con loro, il loro amico e mecenate il dottor Ferraro che li sostenne nei loro inizi.

Da leggere il documento che ha accompagnato la mostra, organizzata ottimamente da Salvo Lanteri, con gli scritti di Corrado Pelligra ed Enrico Sesto, che riportiamo nei documenti allegati. Per la storia e per chi se l’è persa, alcune delle foto che abbiamo potuto scattare. Una gran bella iniziativa.