Presentazione del libro: Quadri dalla stanza di un medico

Nizza di Sicilia, 30 giugno 2023 – presso la Biblioteca Comunale di Nizza di Sicilia in via Comandante Todaro, il Sindaco Natale Briguglio e L’Assessore alla Cultura Gabriella Denaro introdurranno la presentazione del libro di Quadri dalla stanza di un medico di Giuseppe Pellizzeri. Sarà presente l’autore e per l’occasione saranno esposte alcune tele realizzate appositamente dall’artista newyorkese Frank Denota.

“Un Medico Cardiologo, scrittore per passione e un artista newyorkese impegnato tra Street e Pop Art. Entrambi raccontano storie, descrivono volti, colgono attimi di realtà e fissano personaggi e vicende che divengono icone di esperienze comuni e condivise, un vissuto nel quale ognuno può ritrovare trame della propria esperienza quotidiana” - spiega Enrico Caruso, gallerista, scopritore e promotore dell’opera di Frank Denota - Quadri dalla stanza di un medico è un giuoco di rimandi: tra il medico e il paziente, tra l’artista e lo spettatore. I personaggi e le storie raccontate dallo scrittore così come i volti e le situazioni fissate dall’artista, aprono un dialogo con il lettore/spettatore nel quale ritrovare ironia, disincanto, saggezza, rassegnazione, fantasia e allegria.”

Piccoli attimi di quotidianità, raccolti e descritti per essere fissati in una cornice memorabile. Questo rappresenta il comune denominatore dell’opera artistica di Giuseppe Pellizzeri e di Frank Denota: una scrittura scarna e sintetica che punta alla descrizione asettica e precisa come una diagnosi medica, arricchita da un tratto pittorico acceso, deciso e forte che colpisce con l’uso del colore e dell’effetto naif.

Interverranno:

Gabriele Scarcella: Introduce

Lucia Gaberscek: Moderatricee

Giuseppe Pellizzeri: autore

Enrico Caruso: Mercante d’arte

Giuseppe Pellizzeri nasce cinquantanove anni fa a Messina, cardiologo, appassionato di musica e scrittura. Ha sempre letto e scritto: da adolescente poesie e canzoni, da adulto racconti. Di recente ha partecipato a numerosi concorsi letterari ottenendo riconoscimenti e menzioni d’onore. Alcuni suoi racconti sono contenuti in antologie pubblicate in ambito nazionale. Vive, lavora e scrive in un piccolo centro della Sicilia, affacciato sulle sponde del Mediterraneo.

Frank Denota: New York 1967. Sin da giovanissimo in contatto con Andy Warhol, Keith Haring e il gallerista Leo Castelli. Autodidatta dal 1993 si dedica alla pittura e studia l’opera di artisti come Mark Rothko e Jackson Pollok. Nel 2012 fonda il movimento G.A.N.T. con LAII e Paul Kostabi per poi passare alla Street Art e alla Pop Art creando un cross-over tra i due movimenti. Vive e lavora a New York.

