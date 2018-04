Sei all'interno di >> GiroBlog | Post/teca | Post/teca Marzo 2018



domenica 1 aprile 2018 , Inviato da Sergej - 6 letture Niente è paragonabile. Esiste forse cosa che non sia tutta sola con se stessa e indicibile? Invano diamo nomi, solo è dato accettare e accordarci che forse qua un lampo, là uno sguardo ci abbia sfiorato, come se proprio in questo consistesse vivere la nostra vita. Chi si oppone perde la sua parte di mondo. E chi troppo comprende manca l’incontro con l’Eterno. A volte in notti grandi come questa siamo quasi fuor di pericolo, in leggere parti uguali spartiti fra le stelle. Immensa moltitudine (R.M. Rilke) Cosa c’è di più indicibile di Post/teca? Metti ad esempio il numero 03.2018, marzo 2018 con le sue oltre 1300 pagine. quale "immensa moltitudine"!. Ebbene, anche questo mese - siamo al primo d’aprile e ogni scherzo è ammesso - prendete voi tutti: esce post/teca, l’antologia con il meglio-peggio del web italiano. Da scaricare e poi gustare con attenzione nei giorni a venire... Il file è come sempre nel box documenti allegati, a fianco sulla destra...

