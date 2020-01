Post/teca Dicembre 2019

Il numero di dicembre 2019, 12.2019 di Post/teca: il meglio di quello che abbiamo letto nel corso del mese per la nostra antologia che prova a "salvare" il salvabile. La ciambella (doh! direbbe, Homer Simpson) di salvataggio (direbbe Braccio di Ferro) del web italiano. Tra dieci quando la rileggerete direte: ma guarda quanto eravamo idioti!

Ognuno di noi / di Cartofolo

Ognuno di noi è la manifestazione di qualcosa di misterioso che ha dato vita a un “sentirsi di esistere”, ha reso cosciente la materia inerte, ha dato luogo ad un essere che crea la realtà, forma il mondo, progredisce nel sentirlo e lo trascende con dei sentimenti di amore i quali espandono il suo spirito oltre ogni immaginazione.

Il nucleo di questo amore è in noi stessi per noi stessi, e deve centrare questo miracolo per trovare il suo mistero. Non possiamo tradire il senso di questa storia svilendone la fonte che la esprime.

Siamo preziosi per quelli che sentiamo d’essere e non per come ci vogliono gli altri.

Dobbiamo volerci più bene.

Il file pdf di Post/teca è come sempre liberamente e gratuitamente scaricabile. Data la sua consistenza vi invitiamo a scaricarlo e poi leggerlo sul vostro divice. Buona lettura!

Novità in questo numero: oltre alla copertina scelta anche questo mese tra le migliaia di immagini che ci sono scorse sotto gli occhi, in ultima pagina la nostra "controcopertina". Buona lettura e buona visione :-)