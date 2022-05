Pisa, 7 maggio 2022: Pensiero stupendo. Sapere È democrazia

Sabato 7 e domenica 8 maggio, a Pisa, si svolge un’iniziativa importante per Sinistra Italiana e per l’UGS: discuteremo di scuola, università e ricerca; di come cambia il sapere nell’era digitale e delle relazioni di questi cambiamenti con la crisi delle democrazie, che la guerra rischia di accelerare.

Lo faremo con intellettuali, persone del mondo della scuola e accademico, con le associazioni di studenti e docenti, organizzazioni sindacali; che si confronteranno con noi, sul nostro documento politico (frutto di 11 tavoli di lavoro). Sarà possibile seguire la diretta Facebook sulla nostra pagina nazionale e su quelle di Pisa e della Toscana; ma sarebbe importante, anche, che chi può partecipasse di persona.

Di seguito il Programma dei lavori.

PISA – Cinema Arsenale

7 Maggio, ore 15.00 (Sala grande)

Saluto iniziale di Nicola Fratoianni; intervento di Massimiliano Bacchiet (Direttore scientifico della Biblioteca “Franco Serantini”); saluto (online) di Francesco Sinopoli (Segretario nazionale FLC-CGIL)

Ore 15.30 – La Scuola (Sala grande)

Introduzione: Giuseppe De Cristofaro (Segreteria nazionale SI)

Hanno annunciato la loro presenza: Mario Ambel (Direttore Insegnare) online, Beppe Bagni (Presidente nazionale CIDI), Giansandro Barzaghi (Associazione “Non uno di meno”, Milano), Tommaso Biancuzzi (Segretario nazionale Rete studenti Medi), Giulia Boggio Marzet (SI Piemonte) online, Gloria Calì (Redazione Insegnare), Roberto Ciccarelli (giornalista, il manifesto) online, Antonino Crivello (Emergency Pisa, gruppo formazione), Susanna Crostella (Responsabile scuola SI Area metropolitana Roma), Dario Danti (SI Pisa), Anna D’Auria (Segretaria nazionale MCE), Paola Della Santina (Responsabile Scuola SI Toscana), Lorenzo Del Zoppo (Assessore PI Comune di Vecchiano), Pietro Di Martino (Università di Pisa), Gloria Ghetti (Priorità alla scuola) online, Marilena Grassadonia (Segreteria nazionale SI) online, Antonia Labonia (Gruppo nazionale Nidi e Infanzia) online, Laura Lauri (SI Roma), Luigina Mortari (Università di Verona) online, Angela Nava (Presidentessa CGD), Ludovico Ottolina (Esecutivo nazionale UDS), Alessia Petraglia (Segretaria regionale di SI), Maria Sole Piccioli (Actionaid), Claudia Pratelli (Assessora Comune di Roma) online, Alessandro Rapezzi (FLC-CGIL), Luigi Sofia (Segretario cittadino SI Pisa), Pino Turi (Segretario Nazionale UIL – Scuola), Lorenzo Varaldo (Comitato NO AD) online, Giosuè Vicidomini (UGS Toscana)

Ore 15.30 – L’Università e la ricerca (Sala piccola)

Introduzione: Stefano Ciccone (Direzione nazionale SI)

Hanno annunciato la loro presenza: Vito Michele Abrusci (SI Roma), Ferdinando Boero (Università di Napoli) online, Emily Clancy (Assessora Comune di Bologna) online, Pasquale Cuomo (Segretario FLC-CGIL Toscana), Luca Dell’Atti (Segretario nazionale ADI) online, Elena Fattori (Senatrice SI) online, Giancarlo Iacomini (Presidente nazionale ABC), Clelia Li Vigni (UGS Toscana), Roberto Mancini (Università di Macerata - Movimento “Dipende da Noi” Marche), Luca Michelini (Università di Pisa), Nunzio Miraglia (Segretario nazionale ANDU), Virginia Mancarella e Lorenzo Morandi (LINK), Attilio Motta (Direzione nazionale SI), Carolina Paparozzi (Segreteria nazionale UGS), Serena Pillozzi (Segreteria nazionale SI), Attilio Scuderi (Rete 29 Aprile) online, Mauro Stampacchia (Coordinatore provinciale SI Pisa), Giovanni Sotgiu (Segretario nazionale UDU) Domenica 8 maggio (Sala grande)

Ore 9.30 – Il sapere nell’era digitale

Introduzione: Peppino Buondonno (Responsabile Scuola e Università SI)

Hanno annunciato la loro presenza: Mino Conte (Università di Padova), Lisa Iotti (Giornalista), Fabio Mussi (Direzione nazionale SI) online, Teresa Numerico (Università Roma 3), Elisabetta Piccolotti (Segreteria nazionale SI), Maurizio Pincherle (Neuropsichiatra), Elvira Zaccagnino (Editrice)

Ore 11.00 (Sala grande) - Tavola rotonda su: “Sapere e democrazia”

Coordina: Sara Venchiarutti (Giornalista)

Intervengono: Vanessa Ambrosecchio (Insegnante e scrittrice), Beppe Bagni (Presidente nazionale CIDI), Nicola Fratoianni (Segretario nazionale SI), Virginia Magnaghi (Dottoranda) online, Tomaso Montanari (Rettore Università per stranieri di Siena) online, Christian Raimo (docente e giornalista), Mario Spallino (Emergency)