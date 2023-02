Pisa, 18 febbraio 2023: Abbassare le armi, alzare i salari. Presidio e corteo

Sabato 18 Febbraio ore 15.30 Presidio / microfono aperto all’Aeroporto G. Galilei e corteo all’aeroporto militare, contro guerra e invio di armi – Verso la manifestazione nazionale del 25 febbraio a Genova!

L’Unione Sindacale di Base aderisce e partecipa alla manifestazione nazionale contro la guerra prevista per il 25 febbraio a Genova. Tale giornata di mobilitazione scaturisce da un appello lanciato dal CALP (Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali) di Genova che ha visto un primo momento di confronto durante la partecipatissima assemblea tenuta a Genova sabato 28 gennaio.

Di fronte ad una escalation del conflitto attestato anche dall’invio di nuovi aiuti militari, dinanzi al progressivo peggioramento delle condizioni sociali di strati sempre più larghi della popolazione quale diretta conseguenza del coinvolgimento politico militare del nostro paese nel conflitto, USB porterà all’interno di quella giornata quel grido “alzate i salari, abbassate le armi” che già ha caratterizzato lo sciopero generale del 2 dicembre e la manifestazione nazionale del 3 dicembre 2022!

Verso l’importantissima giornata del 25 febbraio, la Confederazione Toscana USB promuove una manifestazione di avvicinamento alla scadenza, che si svolgerà all’aeroporto G. Galilei con successivo corteo all’aeroporto militare, dal quale ogni giorno partono voli carichi di armi destinati alla guerra! Le forze politiche del governo e del parlamento non hanno nessuna intenzione di fermare la spirale bellica nella quale hanno trascinato il paese da ormai un anno.

Sono ancora chiamati in causa i lavoratori, le lavoratrici, chi sta subendo le conseguenze materiali della guerra e chi da sempre si batte contro l’orrore bellico a scendere in piazza, per opporsi concretamente alla guerra e bloccare i carichi di armi che la alimentano.

Verso la manifestazione nazionale del 25 febbraio a Genova facciamo appello alle realtà sociali, ai comitati, forze politiche, associazioni, singole e singoli ad aderire e scendere in piazza con noi sabato 18 febbraio dalle 15.30 all’aeroporto di Pisa!

Unione Sindacale di Base