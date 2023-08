Nella terra di Battiato, ANDREA SCANZI mette in scena "E ti vengo a cercare"

Confermata l’unica data siciliana del recital di e con Andrea Scanzi per domenica 3 settembre ore 21.15 all’anfiteatro Falcone e Borsellino. E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato. Un centro di gravità permanente che troverà il suo equilibrio Ai piedi dell’Etna. La rassegna organizzata da Eventi Olimpo rientra tra le proposte artistiche di Etna in scena, il cartellone estivo promosso dal Comune di Zafferana Etnea (CT).

Dopo il rinvio dello spettacolo a causa del perdurare della situazione di emergenza all’aeroporto di Catania e non solo, Andrea Scanzi finalmente in Sicilia! Con accuratezza e passione, ripercorrerà la carriera di Battiato seguendo ogni snodo, picco, azzardo di uno dei più grandi maestri della musica italiana. Accanto a lui, a cantare e suonare sul palco, Gianluca Di Febo, già leader delle band Terzacorsia e Floyd on the wing.

Una scaletta che riserva particolare attenzione al periodo d’oro del Maestro catanese, che va da L’era del cinghiale bianco a Gommalacca. Senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni. Nello spettacolo sarà anche Battiato stesso, grazie a foto e a video che contrappunteranno il racconto.

«La vita è quasi sempre una iattura insopportabile» spiega Andrea Scanzi «ma essere stati contemporanei di Battiato era e resta una fortuna davvero enorme.»

Sperimentatore, mistico, pioniere. Originale e inquieto, lirico e pop, alto e (apparentemente) basso. Rivoluzionario e geniale. Franco Battiato ha vissuto mille vite, reinventandosi ogni volta. E ti vengo a cercare è una maniera garbata per raccontare, e ringraziare, un gigante che ci ha insegnato com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire.

E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato, scritto e narrato da Andrea Scanzi, è prodotto da Epoché Arteventi. L’unica data siciliana, all’anfiteatro Falcone e Borsellino, è promossa da Eventi Olimpo nell’ambito di Ai piedi dell’Etna, in collaborazione con il Comune di Zafferana Etnea. L’appuntamento è domenica 3 settembre alle ore 21.15.

