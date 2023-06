Messina No-Ponte: riparte la lotta

Il movimento No Ponte si è rimesso in moto con una grande manifestazione a Messina il 17 giugno 2023. In piazza, insieme con gli storici esponenti che dei primi anni del 2000 hanno animato il fronte del no al Ponte, c’era una nuova generazione di attivisti. Si è trattato del primo corteo di protesta da quando il governo ha fatto ripartire le procedure per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.

Il popolo “No ponte” è tornato in piazza. Rumoroso, armato di bandiere, striscioni e di cori beffardi, soprattutto contro Salvini. Si è ritrovato in piazza, dopo anni in cui l’idea stessa del Ponte sullo Stretto sembrava finita in soffitta, per tentare di contrastare l’accelerazione impressa dal nuovo esecutivo. La manifestazione è partita da Torre Faro, ultima appendice di Messina a due passi dal “pilone”.

Alla manifestazione, organizzata dal Movimento No Ponte nelle componenti del comitato No ponte Capo Peloro, Invece del ponte, Rete No ponte Calabria e Spazio No ponte, hanno aderito partiti, movimenti, sindacati, associazioni e centri sociali da tutta la Sicilia ed anche dalla Calabria.

Il comunicato dell’Usb sul corteo No Ponte

È ritornata la minaccia del Ponte sullo Stretto di Messina, questa volta sponsorizzata dalla Cisl che si dice favorevole alla realizzazione del ponte definita “un’opera necessaria che unifica la Sicilia all’Europa”.

Sabato pomeriggio 17 giugno 2023 i No Ponte sono stati protagonisti di una grande manifestazione con un imponente corteo che ha riempito le strade di Torre Faro con manifestanti provenienti non solo dal messinese, ma anche da altre parti della Sicilia e della Calabria. Per l’USB, che ha dato l’adesione nazionale alla manifestazione, presenti delegazioni calabresi e siciliane, nutrita la presenza catanese.

Concludendo la manifestazione, dopo oltre due ore di corteo, si sono succeduti gli interventi al microfono dei rappresentanti delle organizzazioni che avevano aderito all’iniziativa. Per l’USB ha preso la parola Orazio Vasta della Federazione del Sociale Catania che ha denunciato il ruolo ipocrita di Cgil e PD presenti al corteo: ” La Cgil è favorevole al Tav e viene a Messina a protestare contro la realizzazione del Ponte… Il PD, il partito della guerra, partito altlantista, è qui a manifestare contro il Ponte che sarebbe prima di tutto un passaggio privilegiato per la NATO e le stesse forze armate dello stato italiano… Alla realizzazione del Ponte c’è già la resistenza del popolo sfruttato siciliano”.

La Federazione del Sociale USB Catania preannuncia RESISTENZA a questa inutile e dannosa opera, esattamente come il TAV.

È semplicemente inaudito che in un territorio come quello siciliano, dove le infrastrutture cadano a pezzi, le strade franino, il dissesto idrogeologico alle prime piogge continua a causare danni e spesso vittime, reti ferroviarie fatiscenti, a binario unico,​ che per spostarsi da una città all’altra della stessa regione si arriva anche a dodici ore, città scoperte da strutture sanitarie, scuole mal ridotte, viadotti a rischio crollo e l’Etna sempre più presente. Tanti sono i punti di caduta su questa grande opera, l’economia di Messina praticamente verrebbe seriamente compromessa nonostante quello che dice il sindaco pontista considerato che con i traghetti la città viene, ad oggi, attraversata da migliaia di passanti, l’impatto ambientale per una zona come lo stretto sarebbe devastante, la realizzazione del ponte​ nello stretto, nonostante è di difficile esecuzione visto la distanza delle due coste e le forti correnti marine che attraversano lo stretto.

Ad oggi sono stati spesi centinaia di milioni di euro solo per il progetto, le siciliane e i siciliani hanno bisogno di altro, non di grandi opere inutili ma di beni primari che ad oggi non sono garantiti.

Il movimento NO Ponte, che vede impegnata anche la USB, farà le barricate affinché questa inutile e costosissima opera non venga eseguita.