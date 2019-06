Maria Cunsolo M5S Lentini - Ciclovia Magna Grecia un’opportunità per il nostro territorio

Ciclovia Nazionale della Magna Grecia

Al Presidente del Consiglio Comunale Comune di Lentini

Ai Sig. ri Consiglieri Comunali Comune di Lentini

Al Sig. Sindaco del Comune di Lentini

Al Segretario Generale del Comune di Lentini

Oggetto: Mozione - Tracciato Ciclovia Magna Grecia

MOZIONE

Io sottoscritta Maria Cunsolo Consigliera Comunale del M5S, in base all’art. 14 del regolamento del Consiglio Comunale chiedo:

PREMESSO CHE

l’art. 1 comma 640 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e s.m.i. ha previsto un primo stanziamento di specifiche risorse per gli anni 2016, 2017 e 2018 per interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica ed in particolare per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per alcuni percorsi tra cui ricade la “Ciclovia Magna Grecia”;

l’art.1 comma 144 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e s.m.i. ha autorizzato un’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni per l’anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024; l’art. 52 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche e integrazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha introdotto ulteriori priorità di percorsi ciclistici tra cui ricade la Ciclovia Magna Grecia;

VISTA la legge 11 gennaio 2018 n. 2 e s.m.i. ;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 novembre 2018 ed in particolare l’art. 2;

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto il 03 aprile 2019 dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Calabria (Capofila), Regione Basilicata e Regione Sicilia per la Ciclovia Magna Grecia ed in particolare l’art. 6;

CONSIDERATO CHE

il tracciato della Ciclovia della Magna Grecia si completa in Sicilia lungo la dorsale ionica, partendo da Messina per Catania e Siracusa, terminando il percorso a Pozzallo;

i comuni già interessati territorialmente sono: Messina, Scaletta Zanclea, Alì Terme, Itala, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa Riva, Sant’Alessio Siculo, Forza d’Argo, Letojanni, Taormina, Giardini Naxos, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Acireale, Acicastello, Catania, Augusta, Priolo Gargallo, Melilli, Siracusa, Avola, Noto, Pachino, Ispica, Pozzallo; il territorio di Lentini si interpone tra il territorio di Catania e Augusta, comuni già interessati territorialmente

il territorio di Lentini possiede un patrimonio archeologico rupestre e paesaggistico tale che la Ciclovia della Magna Grecia può rappresentare un importante strumento di rilancio e sviluppo turistico, nonché permettere una più ampia fruizione dello stesso

sono già state istituite in Sicilia le ferrovie turistiche “Alcantara-Randazzo”, “Castelvetrano-Porto palo di Menfi”, “Agrigento Bassa”- “Porto Empedocle” e “Noto-Pachino” ed esistono, inoltre, le cosiddette greenways, tratti di ferrovie dismesse trasformate in percorsi naturali o attrezzati per uso pedonale o ciclistico;

Chiedo che il Sindaco si impegni a:

• chiedere alla Regione Sicilia di essere coinvolti nella progettazione dalla Ciclovia della Magna Grecia affinché Lentini possa essere inserita tra i Comuni interessati.

Chiedo inoltre che il Sindaco e il Consiglio Comunale:

si impegnino a porre in essere ogni attività al fine di coinvolgere l’amministrazione nella stesura del progetto relativo alla Ciclovia della Magna Grecia.

Con osservanza

Lentini, 12 giugno 2019

Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle Maria Cunsolo