M5S Lentini - FONDO PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO

Il Deputato Nazionale Filippo Scerra, la Consigliera Comunale Maria Cunsolo ed il Meetup M5S di Lentini informano codesta amministrazione che il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emesso il Bando per l’assegnazione ai Comuni del Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico.



Al Sindaco di Lentini Saverio Bosco

All’Assessore Giuseppe Vasta

Al Segretario Generale

All’Ufficio Protocollo

Oggetto: FONDO PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO

VISTO CHE, il presente Bando è relativo all’ammissione al Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico di cui nell’art.40 della L.R. 8 del 8 maggio 2018, finalizzato all’assunzione di figure professionali, inquadrate anche con contratti a termine, previa selezione pubblica con le seguenti lauree magistrali o quinquennali:

- a. Scienze geologiche; - b. Ingegneria per l’ambiente e il territorio

con comprovata esperienza nell’utilizzo dei sistemi GIS (Sistema Informativo Geografico) e nella redazione di piani di emergenza comunale di protezione civile, maturata nell’ambito della pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica e ambientale.

CONSIDERATO CHE, le risorse destinate alla presente procedura sono quelle inserite nella L.R.8 del 8 maggio 2018, con dotazione finanziaria di 100 migliaia di Euro annui a decorre dall’esercizio finanziario 2018 e, comunque, quelle che saranno eventualmente attribuite per tale scopo.

CONSIDERATO CHE, possono accedere al presente bando di ammissione al Fondo:

i Comuni della Regione Siciliana che, concordemente a quanto indicato nell’art.40 della L.R. 8 del 8 maggio 2018, siano dotati di Piano di Emergenza Comunale (PEC) e non abbiano nel loro organico professionalità idonee alle attività di aggiornamento e revisione periodica del Piano di Emergenza Comunale e della Cartografia Piano di Assetto Idrogeologico.

- I Comuni, purché contigui, che fanno parte di un’unione o associazione di Comuni finalizzata alla gestione associata dell’emergenza (es. piani intercomunali di protezione civile). con la presente richiesta,

CHIEDIAMO AL SINDACO

qualora non l’avesse già fatto e qualora fossero presenti i requisiti previsti, di compilare il modulo predisposto per la richiesta di ammissione al fondo del bando suddetto.

I Comuni interessati al presente avviso dovranno trasmettere, a pena di esclusione, manifestazione d’interesse inviando la domanda di adesione redatta secondo il modello appositamente predisposto all’indirizzo p.e.c.: dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.S. pubblicato l’11 Ottobre. È ammessa, entro la medesima scadenza, la consegna a mano, ovvero via posta ordinaria, o per il tramite di corriere espresso al seguente indirizzo:

Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana, via Abela, 5 – 90141 Palermo.

Per maggiori info e per visionare la documentazione cliccare il link seguente:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile/PIR_ProtezioneCivile_News?stepThematicNews=det_news&idNews=199862936&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsProtezioneCivile

Lentini 31 ottobre 2019

- Il Deputato Nazionale Filippo Scerra

Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle Maria Cunsolo

Il Meetup M5S di Lentini

