M5S Lentini - Fondi per l’edilizia scolastica



Al Sindaco del Comune di Lentini Saverio Bosco

All’Assessore Pubblica Istruzione

All’Assessore Lavori Pubblici- Edilizia Scolastica

Al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica

All’ufficio protocollo

OGGETTO: FONDI PER L’EDILIZIA SCOLASTICA

Filippo-Scerra M5S - Maria Cunsolo M5S

Il deputato Nazionale del M5 Stelle Filippo Scerra, Vice Presidente del Gruppo Parlamentare Movimento 5 Stelle alla Camera, membro della XIV Commissione politiche dell’Unione europea e della delegazione Italiana presso il Consiglio d’Europa e membro della Commissione Finanze, Maria Cunsolo, Consigliera Comunale del M5S, informano codesta amministrazione dell’opportunità di partecipare ad un avviso per la presentazione di progetti relativi ad interventi di edilizia scolastica.

“AVVISO PUBBLICO PER L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO, DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO, DI MENSE SCOLASTICHE E RELATIVO ALLESTIMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”

Soggetti Ammessi Tutti gli enti locali, con riferimento a uno o più edifici pubblici, con le limitazioni di cui all’articolo 4, adibiti ad uso scolastico statale di cui sono proprietari o rispetto ai quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 delle Regioni c.d. “meno sviluppate” e “in transizione” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Contributo concesso. Lo stanziamento previsto varia a seconda delle tipologie di intervento che andranno da un max di 200 mila euro ad un max di 350 mila euro.

Presentazione domande. Gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, devono far pervenire la propria candidatura, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e poi all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”, previa richiesta di accreditamento all’AREA RISERVATA del portale del Ministero dell’istruzione accessibile al link: https://www.miur.gov.it/web/guest/accesso Entro e non oltre le ore 15 del giorno 5 Agosto 2021 Infine, si chiede a codesta amministrazione di verificare attentamente la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando, e qualora vi fossero tali requisiti di porre in essere tutte le attività tecnico amministrative per poter usufruire dei contributi. Per maggiori info consultare il bando e gli allegati contenuti nei seguenti link:

prot18786_28-06-2021.pdf (edscuola.eu)

Lì Lentini 14/07/2021 FIRMA

Il deputato Nazionale Filippo Scerra Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle Maria Cunsolo