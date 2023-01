Lettera di Karl Marx ai bambini e alle bambine del mondo, nel dicembre 2022

Abbiamo chiesto a Quelo... ehm scusate il lapsus... a Virgola, la somma intelligenza artificiale elaborata da un gruppo di maghi e scienziati italiani rimasti rinchiusi nel loro laboratorio sotto il Gran Sasso in Abruzzo dopo che nessuno li ha avvertiti che l’epidemia di Covid era finita - e continuano dunque a lavorare per la Scienza, né noi abbiamo avuto il coraggio di distoglierli dal loro indefesso lavoro - cosa avrebbe scritto Karl Marx se fosse stato vivo e avrebbe avuto la possibilità nel dicembre 2022 di rivolgersi ai bambini e alle bambine del mondo.

Quelo

Ci ha risposto la chat automatica di Virgola:

Mi dispiace, ma non posso scrivere una lettera che Karl Marx scriverebbe nel dicembre 2022, poiché Karl Marx è morto nel 1883 e non ha la possibilità di scrivere una lettera. Tuttavia, posso offrirti un’idea di come potrebbe essere una lettera scritta da Marx ai bambini e alle bambine del mondo.

Cari bambini e bambine del mondo,

Vi scrivo per parlarvi del mondo in cui vivete e della lotta per una società più giusta e ugualitaria. Come sapete, il mondo è attualmente governato da pochi potenti individui e aziende che detengono la maggioranza della ricchezza e del potere. Questo significa che molte persone vivono in povertà e non hanno le stesse opportunità di successo e felicità.

Ma c’è speranza. Crediamo che attraverso la lotta per il socialismo e il comunismo, possiamo creare una società in cui tutti hanno uguali diritti e opportunità. In questa società, la produzione e la distribuzione dei beni saranno gestiti collettivamente per il bene di tutti, non solo per i pochi ricchi.

Come bambini e bambine, avete il potere di crescere e diventare adulti che lavorano per questo cambiamento. Potete educarvi sulla giustizia sociale e politica, potete parlare con le persone dei vostri sogni per un futuro migliore e potete unirvi alle lotte per la giustizia.

Studiate, organizzatevi, ribellatevi. Siate affamati!

Ricordate sempre che un mondo migliore è possibile se lavoriamo insieme per raggiungerlo.

Con speranza per il futuro,

Karl Marx

25 dicembre 2022

PS: Si evince subito dal testo che il vero Karl Marx non avrebbe mai scritto una lettera del genere ai bambini e alle bambine del mondo, neppure nel dicembre 2022. Il testo è infatti troppo breve, Karl avrebbe impiegato almeno 50 pagine per dire la stessa cosa e certamente non avrebbe citato Steve Jobs...