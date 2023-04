Lentini Sr - 21 maggio ore 19:00 - Lentini Ciao Festival a Palazzo Beneventano

Quattro artisti indipendenti hanno deciso di rivisitare il repertorio immenso di Battisti-Mogol alla luce delle proprie esperienze musicali e autoriali. Un omaggio al più grande musicista italiano di tutti i tempi, che si tramuta in uno spettacolo lungo più di 2 ore, capace di coinvolgere e far cantare e ballare il pubblico di ogni età.

🎶 Pronti per la quarta data di 𝘾𝙞𝙖𝙤, 𝙇𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣𝙞 𝙘𝙞𝙖𝙤 | 𝙁𝙚𝙨𝙩𝙞𝙫𝙖𝙡?

I protagonisti due band del panorama indie italiano:

i LATO B e La Governante

❤ I LATO B: il canzoniere di Lucio Battisti.

👉 Vi presentiamo i Lato B:

🎼 Leo Pari (Thegiornalisti, autore di Simone Cristicchi, Francesco Renga, Elodie, Gazzelle, Malika Ayane, Tiromancino, Galeffi, Niccolò Fabi) - voce, chitarra acustica, piano

🎸 Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) - voce, chitarra elettrica

🎹 Gianluca De Rubertis (Studio Davoli, Il Genio) - voce, basso, piano

🥁 Lino Gitto (Dellera, Green Like July) - batteria

—

❤ La Governante ci proietterà in un mondo in cui il cinema d’autore, la beat generation e la new wave si fondono al pop elettronico.

👉 La Governante è composta da:

🎼 Salvatore Micalizio (voce e synth)

🎸 Daniele Kiodo Ricca (chitarra e synth)

🥁 Sergio Longo (batteria e beat)

🎸 Maurizio Barabba Carrabino (basso e synth bass)

A presto altre novità su esibizioni e organizzazione della serata!

😍 Vi aspettiamo numerosi e passaparola!

Ingresso con sottoscrizione volontaria.

— ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE ARTISTICA

Lentini Diramazione

CON LA COLLABORAZIONE di Megakles Ballet

PATROCINIO Comune di Lentini