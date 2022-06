Lentini – Sopralluogo in contrada Scalpello con il Sindaco Rosario Lo Faro e una delegazione del MoVimento 5 Stelle

La nuova discarica che la Gesac, società della famiglia Leonardi, finita nei mesi scorsi sotto i riflettori della magistratura nell’ambito dell’inchiesta “Mazzetta Sicula”, vorrebbe realizzare in contrada Scalpello, si trova all’interno di due vecchie cave di sarà capace di inghiottire circa 700 MILA tonnellate di rifiuti all’anno.

Una quantità talmente grande di rifiuti che - dati alla mano - con una raccolta differenziata regionale al 65%, sarebbe in grado da sola, di ricevere quasi tutti i rifiuti urbani indifferenziati della Sicilia.

Ma le Leggi impongono che il trattamento dei rifiuti avvenga "per prossimità" e distribuita "per ambiti ottimali", non certo attraverso un unico grande impianto che sarebbe, oltreché dannoso per l’ambiente, anche sconveniente in termini di economie di scala, con ricadute negative per le tasche dei cittadini.

E’ assoluta nostra convinzione che una gestione intelligente dei rifiuti debba partire dalle piattaforme di recupero dei materiali differenziati e solo alla fine, per la parte residuale, si possa pensare alla frazione indifferenziata. Anche questa volta, a quanto pare, non sembra si sia capito che i rifiuti SONO UNA RISORSA e non un problema da sotterrare o peggio da bruciare. Sia l’amministrazione Comunale di Lentini che il MoVimento 5 Stelle - anche questa volta - si batteranno affinché il nostro territorio non venga per l’ennesima volta violentato.

Durante il sopralluogo è venuto fuori da una battuta che le maggiori "porcate" si fanno ad agosto, ma noi non molleremo un istante e vigileremo per tutti e dodici mesi dell’anno.

Lentini - Sopralluogo Scalpello 04 05 2022 - Sindaco Lo Faro e delegazione M5S (1)

