Lentini SR - Scuole chiuse dal 10 al 19 gennaio, le lezioni si svolgeranno in DAD. Divieto di assembramento in tutto il territorio comunale

Visto l’incidenza altissima di positivi al Covid e dopo l’ordinanza regionale che certifica Lentini in zona arancione, il Sindaco Rosario Lo Faro emette ordinanza di chiusura delle scuole. Le lezioni si svolgeranno in DAD. Inoltre divieto di assembramento in tutto il territorio comunale e la chiusura dei giardini pubblici “Villa Gorgia”, del campo Scuola di via Ventimiglia e dell’Eco Parco di via Eschilo dal 09/01/2022 al 19/01/2022 (estremi compresi).

di Giuseppe Castiglia - venerdì 7 gennaio 2022 - 606 letture

