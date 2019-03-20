Lentini SR - Consiglio Comunale mercoledì 24 luglio 2019
- Consiglio Comunale Lentini Sr
ORDINE DEL GIORNO
1. COMUNICAZIONI ART.69 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.C.
2. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI.
3. RATIFICA DELIBERA Di G.M.N.70 DEL 19/04/2019 RELATIVA ALLA INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE DA FINANZIARE E DELLE FONTI Di FINANZIAMENTO PER GARANTIRE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL’ANNO 2019.
4. PROGETTO DEI LAVORI Di MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO VITTORIO VENETO - RATIFICA DELIBERA G.M.N.29 DEL 18/04/2019 Di ISTITUZIONE DEI CAPITOLI D’ENTRATA E DI SPESA.
5. RATIFICA DELIBERA G.M.N.46 DEL 20/03/2019 VARIAZIONE COMPENSATIVA Al SENSI DELL’ART.175, COMMA4, DEL D.LGS.267/2000.
6. ART.21 COMMA 4 DEL D.LGS.50/2016 (CODICE DEGLI APPALTI) - INDIVIDUAZIONE NEL REDIGENDO PROGRAMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2019/2021 DEL PROGETTO DI FINANZA PRESENTATO Al SENSI DELL’ART.183 C.15 DENOMINATO "URBAN SAFETY LENTINI FUTURA - VIVIBILITA’ OBIETTIVO SICURO PREDISPOSIZIONE, REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI INTERVENTI Di SICUREZZA STRADALE E PRESTAZIONI CONNESSE".
7. APPROVAZIONE PROGETTI INERENTI I FONDI POC 2014/2020 (CFR. DELIBERA CIPE N.52/2017) DENOMINATI "MARKETING TERRITORIALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE TURISTICHE E IMPRENDITORIALI" E "SISTEMA INFORMATICO UNICO COMUNALE"
8. ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’.
9. MOZIONE PROT.N.12052 DEL 17/06/2019 PRESENTATA. DALLA CONSIGLIERA CUNSOLO MARIA: "TRACCIATO CICLOVIA MAGNA GRECIA".
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