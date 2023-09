Lentini, 29 settembre 2023: Pietra madre, Desiderio - di Guido Celli

VERSO IL 29 SETTEMBRE 👉 Guido Celli in breve... Guido Celli, poeta e performer, nasce a Roma nel 1979. Ha collaborato con diversi artisti fra cui Flavio Giurato, Joe Lally, Arash Irandoust e Daniele Aristarco. Dopo aver lavorato come facchino, magazziniere, manovale ed essere stato pugile, gira l’Italia mettendo in corpo e in voce i suoi poemi, le sue performance per voce sola. Con Caterpillar porta in scena la pièce Era solo un ragazzo (Per una pedagogia dei padri in poema) e lo spettacolo Sem Plumas - Poesia carnale. È la voce del gruppo spoken word Cor:unedo, il curatore della sezione poetica della rivista "L’Almanacco de La Terra Trema" e il fondatore della casa editrice Sem Plumas.

🔥 Il 29 settembre sarà a Lentini con "Pietra madre" e "Desiderio". Inizio spettacolo ore 21.00 in via dei Vespri, 13 (sede Antudo). Ingresso ad offerta.

Guido Celli a Lentini

Il 29 settembre non prendete altri impegni perché non potete perdervelo! 👉🏼 Parliamo del nostro poeta e performer romano preferito, tra poco in tour per la Sicilia! Per la seconda volta sarà con noi Guido Celli e ci porterà le sue opere "Pietra Madre" e "Desiderio". 🪨 PIETRA MADRE è una performance per voce sola, orientata verso i primordi della nostra esistenza, verso l’origine del Tempo. 🔥 DESIDERIO è una performance dedicata alla prima e più intensa scintilla del nostro sentire e del nostro agire: il Desiderio.

...stiamo preparando una serata intensa e piena di emozioni, non potete perderla assolutamente. Vi aspettiamo in Via Dei Vespri,13 -Lentini presso la sede Antudo Lentini. 👇🏼Per informazioni 👇🏼

