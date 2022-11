Le adesioni

(lista aggiornata al 3 novembre 2022)

Rete Italiana Pace e Disarmo (con le sue aderenti Accademia apuana della pace – ACLI – AGESCI – ALTROMERCATO – Ambasciata democrazia locale – ANSPS – AOI – Associazione di cooperazione e di solidarietà internazionale – Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI) – Archivio Disarmo – ARCI – ARCI Bassa Val di Cecina – ARCI Servizio Civile aps – ARCS – Associazione Papa Giovanni XXIII – Associazione per la pace – AssopacePalestina – AUSER – Beati i costruttori di Pace – Casa per la pace di Modena – CDMPI – Centro di Documentazione del Manifesto Pacifista Internazionale – Centro Studi Difesa Civile – Centro Studi Sereno Regis – CGIL – CGIL Padova – CGIL Verona – CIPAX – CNCA – Commissione globalizzazione e ambiente (GLAM) della FCEI – Conferenza degli Istituti Missionari in Italia – Coordinamento Comasco per la Pace – Coordinamento pace in comune Milano – COSPE – Emmaus Italia – FIOM-Cgil – FOCSIV – Fondazione Angelo Frammartino – Fondazione Finanza Etica – Forum Trentino per la Pace e i diritti umani – Gruppo Abele – IPRI – rete CCP IPSIA – Lega per i diritti dei popoli – Legambiente – Libera – Link – coordinamento universitario – Link2007 cooperazione in rete – Lunaria – Movimento europeo – Movimento Internazionale della Riconciliazione – Movimento Nonviolento – Nexus Emilia Romagna – Noi Siamo Chiesa – Opal Brescia – Pax Christi Italia – Percorsi di pace – Rete degli studenti medi – Rete della conoscenza – Tavola sarda della pace – U.S. Acli – UDS – UDU – Un ponte per… – Ventiquattro marzo)

Campagna Sbilanciamoci!

ActionAid, ADI–Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, Altreconomia, Altromercato, Antigone, ARCI, ARCI Servizio Civile, Associazione Obiettori Nonviolenti, Associazione per la Pace, Beati i Costruttori di Pace, CESC Project, CIPSI–Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale, Cittadinanzattiva, CNCA–Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Comitato Italiano Contratto Mondiale sull’Acqua, Comunità di Capodarco, Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia, Crocevia, Donne in Nero, Emergency, Emmaus Italia, Equo Garantito, Fairwatch, Federazione degli Studenti, Federazione Italiana dei CEMEA, FISH–Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, Fondazione Finanza Etica, Gli Asini, ICS–Consorzio Italiano di Solidarietà, Legambiente, LINK Coordinamento Universitario, LILA–Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids, Lunaria, Mani Tese, Medicina Democratica, Movimento Consumatori, Nigrizia, Oltre la Crescita, Pax Christi, Reorient Onlus, Rete Universitaria Nazionale, Rete degli Studenti Medi, Rete della Conoscenza, Terres des Hommes, UISP–Unione Italiana Sport per Tutti, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, Un ponte per…, WWF Italia

#StopTheWarNow

Comunità Papa Giovanni XXIII, Pro Civitate Christiana, FOCSIV, AOI Cooperazione e solidarietà internazionale, Rete Italiana Pace e Disarmo, Libera contro le Mafie, ARCI, ARCS, ARCI Solidarietà, Insieme verso Nuovi Orizzonti, Forum Terzo Settore, Paxchristi Italia, Beati i costruttori di pace, ACMOS, Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, Un ponte per, Fair Watch, COSPE, Gruppo Abele, Terre des Hommes, Mediterranea, CEFA, AVIS, CGIL Nazionale, Fondazione RUT, G.A.V.C.I., CELIM, Per un nuovo welfare, RESQ – People saving people, Come Pensiamo – Etnografia e Formazione, Portico della Pace, M.I.R. Movimento Internazionale della Riconciliazione, 6000 Sardine, Movimento Nonviolento, Movimento dei Focolari – Italia, Nove Onlus, Centro Studi Sereno Regis, Emmaus Villafranca, CulturAmbiente, Agronomi Forestali Senza Frontiere, Serviens in spe, Associazione Iqbal Masih OdV, CEDEUAM – Università del Salento, Centro Pace, Ecologia, Diritti Umani – Rovereto, Extinction Rebellion, Albero di Cirene OdV, FMSI, Gioventù Federalista Europea, Casa dei Diritti sociali – Valle dell’Aniene, Associazione sulle Orme OdV, ECPAT Italia, Legambiente Airone APS, CIPAX, Associazione il Manifesto in rete, Hiroshima Mon Amour, IED, PACHAMAMA, Associazione Onlus Lumbe Lumbe, Comunità dell’Arca, CESC Project, Fondazione Arché, Cooperazione Internazionale Sud Sud (CISS), Comitato Riconversione Rwm, Italia che Cambia, IRIAD, Medicus Mundi Italia, New Humanity, Rete Welcoming Asti, APRED, Istituzione Teresiana Italia, Sale della Terra, Piccoli Comuni del Welcome, Fondazione Capodanno in Paradiso, Una Proposta Diversa, Manifattura Saltinbanco, Associazione Mare Aperto, Movimento di Volontariato Italiano, Slaves No More, ProgettoMondo, Raccontincontri, Radio Popolare, La Coperta di Yusuf – Ponente Ligure, Social Street fornaci, Terzo Millennio, Laici Missionari Comboniani, ASC Aps, Associazione Sentieri di Pace, Libera Voce, Vite in Transito – Associazione multiculturale Onlus, AFL, Comunità Cristiane di Base Italiane, Consiglio Nazionale dei Giovani, Mondo di Comunità e Famiglia, Vittoria, Associazione Giovanni Paolo II, Cooperativa sociale Terra dei Miti, Il Sogno Cooperativa Sociale, AMMP – Associazione Maria Madre della Provvidenza, Agency for Peacebuilding, Socie e Soci di Bancaetica Verona, MOCI, CSVnet, La Voce, Consorzio ONG Piemontesi, NOVA OdV, CNESC, UILDM, International Action, Giuristi Democratici, World Union of Catholic Women’s Organization (WUCWO), ADL Zavidovici, Altreconomia, Parco di Monte Menola Pontecorvo, Federazione Nazionale Pro Natura, I Ricostruttori nella Preghiera, UISP APS, Lucy Associazione, Marche Solidali, Rivolti ai Balcani, WWF Sicilia Centrale, Forum Antirazzista Palermo, Associazione Forneletti, Volontari nel Mondo RTM, Namasté, Amici dei Popoli, Gruppo Trans, AEres Venezia per l’altraeconomia, Popoli Insieme, CONSCOM, Fondazione Amore Libertà, Solidarietà Alpina, Nigrizia, Circolo Laudato Sì – Milazzo, Matumaini Speranza Onlus Associazione di Solidarietà, ForumSaD, AGESCI Zona Valdarno – Toscana, UniTwin – Cattedra UNESCO “Diritti Umani, Democrazia e Pace” – Università degli Studi di Padova, Sapori Reclusi, Centro di Ateneo per i diritti umani Antonio Papisca, Circolo Laudato Sì – Pontedera – Valdera, Solidarietà Vigolana, IR, Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Mani Tese – Vico Equense, Il Colibrì Monselice, Associazione di ricerca e sostegno alla società civile afgana, Tavolo della Pace – Carugate, CISV, Luce e Vita, Fondazione Romano Cagnoni, OK! Mugello, Il Tulipano Bianco, Forgat Odv, Pace Disarmo Coordinamento Provinciale di Belluno, AES-CCC Organismo di Cooperazione Internazionale, Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Mondo di Comunità e Famiglia, Fair, Gruppo Solidarietà, 99 percento, NEXUS Emilia Romagna, Semi di Pace, Parallelo Associazione Culturale, Fondazione Ebbene, Mondo Roverso, To the border, MOCI Cosenza, Tavola della Pace e della Cooperazione, Fondazione Punto Missione ONLUS, Comune Info, MAG, Marco Mascagna, Benvenuti in Italia, Ukrainian Education Platform, Leadership and Ministry, Caritas-Lviv UGCC

AOI -Cooperazione e Solidarietà Internazionale

ACCRI / ACRA / ACS / ADK / AIBI / AID4MADA / AIDOS / ALEIMAR / ALM / ALUP / AMANI / AMICI CENTRAFRICA / ANLADI / APURIMAC / ARCS / ASEM / ASES / ASPEM / ASSOCIAZIONE LEO ONLUS / A SUD / BAMBINI NEL DESERTO / CARE AND SHARE ITALIA / CDCA / CEFA / CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE TRA I POPOLI / CEVI / CICSENE / CIES / CIFA / CIPA / CIPSI / CISS / CITTA’ DELL’UTOPIA / CMSR / COASIC / COCIS / COCOIS / COE / COI / COLIBRI’ / COLOMBA / COMIVIS / COMUNITA’ SOLIDALI NEL MONDO / CONDISIONE FRA I POPOLI / CONGAS / COONGER / COOP LAZIO / COOPERAZIONE-INFO / COOPERMONDO / COORD.REG.LUCIANO LAMA / COP / COSPE / CPS / CREA / CRIC / CTM / CVCS / CVM / EQUO GARANTITO / DIFFERENZA DONNA / DISVI / DOKITA / E4IMPACT / ECPAT / EDUCAID / EMERGENCY / EMERGENZA SORRISI / ENGIM / FAIRTRADE / FAIRWATCH / FARETE / FOCSIV / FONDAZIONE ALBERO DELLA VITA / FONDAZIONE DE CARNERI / FONDAZIONE ISMU / FONDAZIONE LA LOCOMOTIVA / FONDAZIONE LAMA GANGCHEN HELP IN ACTION / FONDAZIONE RUT / FONDAZIONE SIPEC / FONDAZIONE TERRE DES HOMMES IT. / FONDAZIONE TOVINI / FORESTE PER SEMPRE / FORUMSAD / FUNIMA / GSF INTER. FUND / GREENCROSS IT. / GUARDAVANTI / HALIEUS / HELPCODE / HUMANA PEOPLE TO PEOPLE / IL SOLE/IBO ITALIA / ICEI / INCONTRO FRA I POPOLI / IPSIA / ISCOS-CISL / ISCOS LAZIO / JANUAFORUM / L’AFRICA CHIAMA / LA VITA PER ALFEO CORASSORI / LEGAMBIENTE / M.A.I.S / MANI TESE/MANIVERSO / MARCHE SOLIDALI / MEDICI PER LA PACE / MALFM / MMI / NEA / NEW LIFE FOR CHILDREN / NEXUS-ER / NO ONE OUT / NPWJ / NOVE ONLUS / OGHOGO MEYE / OIKOS / OPERA DON BONIFACIO VERDE / OSVIC / OVCI / OVERSEAS / OXFAM IT. / PANGEA ONLUS / PERSONE COME NOI / PLAN IT. / PRODOCS / PROGETTO CONTINENTI / PROGETTO MONDO MLAL / PROGETTO SUD/RTM / SALAAM / SALUTE E SVILUPPO / SENZACONFINI / SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE / SMILE MISSION / SOS SOLIDARIETA’ / STREET CHILD / TAMAT / TERRANUOVA / TERRA SANTA / UISP / UMMI- SALUTEB FORMAZIONE E SVILUPPO / UISP / UVISP / VENTO DI TERRA / VIM

Solidarietà e Cooperazione – CIPSI

ADK – ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DU KASAI, ALFEO CORASSORI – LA VITA PER TE, AMISTRADA, AMU, CESVITEM, CEVI, CreA, DALLA PARTE DEGLI ULTIMI, FUNIMA International, GRUPPO MISSIONI AFRICA – GMA, I SANT’INNOCENTI, OGHOGHO MEYE, PEOPLE HELP THE PEOPLE, UNA PROPOSTA DIVERSA, VISES, VOGLIO VIVERE, AINRAM, AIS Seguimi, AMT/WAFA, ASSOCIAZIONE “CASA DELLA COMUNITA’ SPERANZA”, ASSOCIAZIONE JUURÉ, CHIAMA IL SENEGAL, COSVILUPPO E MIGRAZIONE, DADAA GHEZO NOUVELLE FORMULE, DI TUTTI I COLORI, ÈCO – SOCIETA’ COOPERATIVA – ECONOMIA è COMUNITA’, I BAMBINI DELL’AFRICA ONLUS, IKSDP – HARAMBEE PROJECT ONLUS, KASOMAY, MAPENDO UVIRA, MASSÉ MA SEGA, NATS PER, NAVDANYA INTERNATIONAL, SAL, SULLA STRADA, TERRE MADRI, TONALESTATE, TULIME Onlus, VIM Onlus

CINI, Coordinamento Italiano Ngo Internazionali

Action Aid, CBM, Save the Children Italia, VIS, Plan International, WWF, SOS villaggi dei bambini Italia

LINK 2007

AMREF HEALTH AFRICA, CESVI, CIAI, CISP, COOPI, COSV, ELIS, ICU, INTERSOS, LVIA, MEDICI CON L’AFRICA CUAMM, SOLETERRE, WEWORLD, WORLD FRIENDS

Forum Terzo Settore

Soci del Forum Terzo Settore:

ACLI | ACSI | ActionAid International Italia Onlus | ADA

NAZIONALE | ADICONSUM | AGCI Solidarietà | AGESCI | A.I.A.S. | Ai.Bi. | Aicat | AICS | A.I.D.O. | AISLA | AISM | AMESCI | ANCC-COOP | ANCeSCAO Aps | ANCOS | ANFFAS Onlus | ANMIC | ANMIL Onlus | ANOLF | ANPAS | ANSPI |ANTEAS | AOI | APICI | ARCI | ARCIGAY | ARCIRAGAZZI | ASC Attività Sportive Confederate | ASC Arci Servizio Civile | ASES | ASI | Associazione AMBIENTE E LAVORO | Associazione della Croce Rossa Italiana | Associazione Italiana Sindrome X Fragile

Associazione di promozione sociale Santa Caterina da Siena | Associazione Nazionale Banche del Tempo | Assoutenti | AUSER | AVIS | CAPIT | CdO Opere Sociali | CINI| CITTADINANZATTIVA Onlus | CNCA | CNESC | CNGEI | CNS Libertas | COCIS | COMUNITA’ EMMANUEL | Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia | CSAIn |CSEN | CSI | CTG | EMMAUS ITALIA | ENS | Europa Donna | EVAN | Fairtrade Italia | FEDERAVO Onlus |Federazione Colombofila Italiana | Federconsumatori | Federludo | Federsolidarietà – Confcooperative | FENALC | Fict | FICTUS | FIDAS | FIMIV | FISH | FITeL | FOCSIV | Fondazione Exodus | Forum Nazionale per l’Educazione musicale | IdeAzione – C.I.A.O. | LA GABBIANELLA | LEGACOOPSOCIALI | LEGAMBIENTE | LINK 2007 | MCL – Movimento Cristiano Lavoratori | Movimento Difesa del Cittadino | Mo.VI | MODAVI

Movimento Consumatori| OPES | Parent Project Aps | Polisportive Giovanili Salesiani | PROCIV- ARCI | Salesiani per il sociale APS | SLOW Food |U.S.ACLI | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti | UILDM Onlus | UISP | Uneba | Uniamo | UNPLI

Enti aderenti: Fondazione SODALITAS | Comitato Italiano per l’UNICEF

La Gabbianella – coordinamento nazionale per il sostegno a distanza

A,B,C, – AGAPE – AID FOR LIFE -AINA – AMICI DEL BRASILE – AMICI DI MANAUS -AREF INTERNATIONAL -ASIA – CESVITEM – CINI ITALIA – COMITATO S.ANDREA AP LABICO – DIRITTI AL CUORE – ENERGIA PER I DIRITTI UMANI – FAGGIO VALLOMBROSANO – FAI IN SENEGAL -GIALUMA – GOOD SAMARITAN – I SANT’INNOCENTI – MAIS – MALUBA – MANCIKALALU – MOTHER AND CHILD – NAMASTE ONORE A TE – OLTRECENTO – ORE UNDICI – PROGETTO RWANDA – SEMI DI PACE INTERNATIONAL – TININISKA ITALIA – UN PONTE PER…

Rete Salute Welfare Territorio

Salute Diritto Fondamentale, SOS Sanità, Salute Internazionale, Con/F/Basaglia, Lisbon Institute of Global Mental Health, Primary Health Care Now or Never

CGIL

CISL

UIL

ARCI

ACLI

ANPI

Comunità di Sant’Egidio

EMERGENCY

LIBERA

Comitato promotore Marcia Perugia Assisi

Tavola della Pace

FIOM

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

FRIDAYS FOR FUTURE ITALIA

Pro Civitate Christiana

Diaconia Valdese

COREIS Comunità Religiosa Islamica Italiana

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

Associazione per il rinnovamento della sinistra

Coordinamento per la democrazia costituzionale

Movimento Internazionale per la Pace e la Salvaguardia del Creato III Millennio, Caserta-Campania

Primavera Democratica

Associazione Articolo21. Liberi di

MCL – Movimento Cristiano Lavoratori

FUCI

Associazione Art 32 Salute Diritto fondamentale

ALI – Autonomie Locali Italiane

UISP Aps

Azione Cattolica italiana

ANCI

Legacoop – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue

Movimento Nonviolento

Altromercato

Banca Etica

Casa Internazionale delle donne di Roma

AUSER

ASC Aps

Federconsumatori

SUNIA

Movimento dei Focolari – Italia

Greenpeace Italia

Oxfam Italia

UDI – Unione Donne in Italia

UP! su la testa

Fairwatch

Arci Solidarietà Onlus

6000 sardine

ARCIRAGAZZI Nazionale aps

Unione Province d’Italia

Associazione SaluteDirittoFondamentale

Comunione e liberazione

Altra Idea di Città Ancona

RETE di Cooperazione Educativa – C’è speranza se accade @

Associazione Casa comune

Coordinamento per la democrazia costituzionale

Coop. Com.e.s equosolidale

Associazione “Animalisti Italiani”

Comunità Palestinese d’Italia

Comitato Senzatomica

Associazione Parliamo di Socialismo

Redazione di Azione nonviolenta

GA.V.C.I

Comunità dell’Isolotto

Gruppo Solidarietà

Aned

Servas Italia

Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua

Istituto Alcide Cervi

StationToStation2 Agosto

Coordinamento Nazionale dei Comitati Se Non Ora Quando

COORDINAMENTO nazionale per la SALUTE MENTALE

CNESC

Focsiv- volontari nel mondo

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Movimento di Cooperazione Educativa

CNGEI Sezione Scout di Roma APS

Associazione “L’Altritalia” – Eboli (SA)

APS Sol. E. D. A. D

Redazione di LEFT – libertè, egalitè, fraternitè

Circolo culturale Popilia

Centro Pace, Ecologia e Diritti Umani di Rovereto

Comitato Pace e Cooperazione Internazionale di Chieri

Rapporto sui diritti globali

Portico della Pace Bologna

Università per la pace delle Marche

Associazione Società INformazione Onlus

Associazione Verdi Ambiente e Società

Associazione Volontari Il Cavallo Bianco ODV – Roma

Cooperativa Sociale Integrata MATRIOSKA – Roma

Unione Inquilini

Occhi Aperti per Costruire Giustizia (ODV)

Area programmatica ‘Democrazia e Lavoro’ CGIL

Associazione Anolf Bologna ODV

ALFI – Associazione Lesbica Femminista Italiana

CENTRO GRAMSCI DI EDUCAZIONE

Rete Radiè Resch

ACLI PALERMO aps

NETLEFT

Rete TRANSIZIONE

Campagna Italiana contro le mine

Stop Rape Italia

COMITATO RICERCHE ASSOCIAZIONE PIONIERI APS

Donne in Nero – Parma

Terra 2042

Associazione Reggiana per la Costituzione

Shamofficine Coordinamento contro la violenza sulle donne e sui minori

Mundi Pacem

Parents for future Italia

CIMI (Conferenza Istituti Missionari Italiani)

Coordinamento Acireale per la Pace

LIberacittadinanza

Fondazione Lelio e Lisli Basso

Rinascita Triestina

Associazione DAS (Diritti a Sinistra) – Firenze

CIPES Centro Iniziativa Promozione Salute

Associazione Rosa Bianca – Pisa

Comunità di Vita Cristiana (CVX Italia)

Movimento Tellurico trekking ecologia e solidarietà – Progetto Cammino di Antigone

Centro comunitario Agape – Reggio Calabria

Gruppo di imprese sociali Gesco Napoli

Associazione Costituzione Beni Comuni – Milano

Collettivo Paese Reale

Movimento civico RietiCittàFutura

Firenze Città Aperta

Atto Primo Salute Ambiente Cultura

Tavolo per la Pace di Carugate Milano

Associazione Nazionale perseguitati Politici Italiani Antifascisti

Associazione Festival dei Matti – Venezia

Gruppo “AMICI SILVESTRO MONTANARO”

Bagnolo Bene Comune

Metacometa onlus

Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti

Human Advisor Project

Casa delle Donne di Milano

Transform! Italia

Associazione Casa delle Donne di Viareggio

Retinopera

Cooperativa Sociale ” ‘E Pappeci” di Commercio Equo e Solidale (Napoli)

La Lucerna. Laboratorio Interculturale ODV

Centro Astalli

Forum per il Diritto alla Salute

Defence for Children International – Italia

Associazione Palomar – Pistoia

LAV

Comitato veronese per le iniziative di pace

Tenda della Pace di Bellusco (MB)

Associazione SenzaConfine

Circolo Culturale ARCI Rossi da Brodo

Associazione EquaMente

Fondazione Centro Studi Doc ETS

Associazione Cento Passi

PALAGIANELLO BENE COMUNE

Associazione per La Basilicata Possibile

ANOLF Lombardia

RETE NOBAVAGLIO

Comunità Cristiana di via Germanasca, Torino

S-Confin-Arti Martina Franca

Anbamed, aps per la Multiculturalità

associazione Melagrana

MEAN

IMPRONTE SOCIALI

Cooperativa Sociale KOINE’ Impresa Sociale

Tavola della Pace di Cremona

Cooperativa Sociale I.So.La. – Iniziative di Solidarieta’ e Lavoro

Rosa bianca italiana

Associazione per la decrescita

Cgil di Pisa

Fondazione don Lorenzo Milani

AssociAzione Viandanti – Parma

Associazione la Gabbianella e altri animali

Rondine Cittadella della Pace

GIM dei Missionari Comboniani

Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)

ForumSaD

Rete Welcoming Asti

Le città invisibili – Associazione culturale

Movimento Internazionale Riconciliazione (MIR) di Vicenza

Federazione Esperantista Italiana – Eŭropo Por Paco

Differenza lesbica roma Aps

rivista “SU LA TESTA”

Tavolo Interculturale di Torre Angela

Comitato FERMARE LA GUERRA ODV

Scuola di cultura politica “Francesco Cocco”

Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza

G.A.S Gasbeato di Collebeato

Associazione PaceDisarmo

Associazione Centro per la Pace Forli-APS

Associazione Medici per l’Ambiente, ISDE Italia

Fraternità Evangelii Gaudium

Comitato “Fratelli Tutti – Alto Lodigiano”

LODI COMUNE SOLIDALE

Coordinamento provinciale Capitanata per la Pace

Comitato Civico Ambiente

associazione EUROPA A SINISTRA

Movimento di Società Civile “CittàInsieme”

ComunitAppia ( APS)

Associazione Romagna- Camaldoli

UNISCO APS

Associazione Sud – Italy

Comitato per la Pace di Potenza

Fondazione San Nicola Greco

Agenda Verde

COOPERATIVA SOCIALE FAMIGLIA OTTOLINI

COMUNITA’ EDUCATIVA MULINO DI SUARDI

COMUNITA’ EDUCATIVA CAMBIO

Fondazione Magis

Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità

ANTEAS LUCCA

FERMIAMO LA GUERRA – Comitato di Tivoli

Coalizione Civica per Bologna

Terra Nuova (rivista e casa editrice)

Coordinamento Comuni per la pace della provincia di Torino

Fondazione Capta

Viva la vida

Associazione Carteinregola

Melitea

Associazione Culturale “Memoria 900”

Terra Nuova Centro per la Solidarietà e Cooperazione tra i Popoli

ACU-Associazione Consumatori Utenti

La città futura

Disability Pride Network

BoschiAmo

DonneinQuota

Centro Pace Cesena APS

Filef Reggio Emilia (Federazione italiana lavoratori migranti e famiglie)

Associazione Antimafie Rita Atria

Meic Lodi

Associazione Beni Comuni “Stefano Rodotà” odv

Fondazione Casa della Carità “A. Abriani”

Centro di ricerca per la pace, i diritti umani e la difesa della biosfera” di Viterbo

Slow Food Terre Medicee e Apuane

ASSOCIAZIONE MISSIONARIA ALOE ODV – FERMO

Domus Peregrini di Montefiascone

Agorà degli Abitanti della Terra

Legacoopsociali

COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE AI CADUTI DI MARZABOTTO

ACU – Associazione Consumatori Utenti

Associazione Comunità Emmanuel – Lecce

Ararat

Staffetta Sanitaria Rojava

Associazione Pace e Convivenza di Sesto Calende

Associazione Culturale “Rosso un Fiore”

Harmonylife ONLUS

PeaceLink

WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) – sezione italiana

Comitato Stop alla Guerra in Ucraina

ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età per la Solidarietà – APS

Confederazione Sindacale Sarda-CSS

Ottolinatv

Circolo Acli Giovanni XXIII di Bologna

GRIDAS – Gruppo risveglio dal sonno di Scampia-Napoli

Associazione Città della Gioia Ets – Napoli

ForumSaD

Associazione Progetto Pontedera

Guide del Borsacchio APS

Magistratura Democratica

ANPI della Provincia di Vicenza

ANPI della città di Vicenza

COOPERATIVA FANTACADABRA

Associazione daSud

Associazione Culturale Passione Civica di Cesano Maderno

Centro di documentazione don Tonino Bello

Associazione Scuola Cultura ed Arte Pescara

MAMA’S HEARTS

Casa per la Pace di Vicenza

Differenza Donna

Nosotras Onlus

RECOSOL (rete delle comunità solidali)

Funima International

Memoria in Movimento ODV

Comitato Empoli per la Pace

CASA DEI POPOLI – Foligno

LA FABBRICA DELLA PACE ODV – Collegno

EDUCAID

GRUPPO DI IMPRESE SOCIALI GESCO

MEIC Lecco

ADI Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia

CASCINA SOLIDALE APS

V.I.M.

Associazione Fabriano Progressista

Scuola di Pace del Comune di Senigallia

Free – Fatti un idea

Associazione Anthos – Certaldo

Comitato Arci Valdarno Aps, Toscana

FREE ASSANGE Italia

Coordinamento comitati no autostrade Cremona – Mantova e Tirreno Brennero

Associazione Persona-Ambiente di Casalmaggiore

MEDU- Medici per i Diritti Umani

24hAssange, Maratona internazionale per Assange

Movimento Free Assange Reggio Emilia ed Emilia Romagna

AIFO, Associazione Italiana Amici Raoul Follereau

Agedo – Terni

Legacoop Bologna

Migr-Azioni ETS

Suq Genova Festival e Teatro

TeleAmbiente

UPM – Un Punto Macrobiotico

Sostenibilità Equità Solidarietà

Ancora In Marcia

ODV Tempio Internazionale del Donatore

Coordinamento Nazionale No Triv

Centro Sociale Ex Canapificio

Comitato Città Viva di Caserta

La Scuola per la Pace – Torino

ANPI Oltrarno

CEDAS ( Centro di documentazione sociale per la nonviolenza e i diritti umani)

APS Camelia

Mamre odv – Borgomanero

Rete per la Parità APS

Costruttori di Pace

Sezione ANPI Carla Nespolo di Grosseto

COMITATO REGIONALE SARDEGNA “NO ARMI-TRATTATIVA SUBITO”

HelpAge Italia onlus

Compagnia dei Cammini

Tavolo per la pace di Viterbo

CADAPA

GruppoPALADE – EuropaMondoAperto

Socialisti in Movimento

Associazione Il Socialista

Comunità Missionaria- Modica

COMUNITÀ MISSIONARIA COMBONIANA – CASTEL VOLTURNO (CE)

ASSOCIAZIONE BLACK AND WHITE- CASTEL VOLTURNO (CE)

Rete Humus

Comboniani – Trento

Miledù Impresa Sociale Società Cooperativa

USI-Ricerca

ILFOGLIETTO.IT

Piantiamolamemoria APS

ARTISTI RESISTENTI

Circolo di lettura di Rocca Sinibalda- Rieti

ANPI – Comitato Provinciale “Norma Parenti”

Associazione Claudio Miccoli

RETE PER LA PACE PIOLTELLO

CONSIGLIO PER LA COMUNITA’ ARMENA – ROMA

Associazione Orbisophia

Circolo “Romano Guardini” – MEIC

Modena Volta Pagina

APS Cerco…piteco

Associazione Fabrizio Casavola

Solaris Odv

Associazione Pop – Idee in movimento

Il borgo della Pace – Fragheto di Casteldelci (RN)

Gruppo “In silenzio per la pace”- Mantova

Un’altra storia- Sicilia

Movimento Rinascita Cristiana

Associazione per la pace e la nonviolenza di Alessandria

Comitato Salviamo Villa Paolina di Mallinkrodt

Comunità dei missionari comboniani di Venegono Superiore

Centro Regionale della FICC (Federazione italiana circoli del cinema) Sardegna

Camminatori per la Pace e il disarmo da Montesole a S.Anna di Stazzema

Tavolo della Pace e dell’accoglienza di Senago

Progetto Mandela APS

Associazione Piuculture odv

Rivista Sapereambiente

Associazione Cultura della Pace di Sansepolcro

Casa del Popolo di Scafati

TERZA SETTIMANA odv

AIFO – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereu

Coordinamento AGiTe

Fondazione Centro studi Aldo Capitini

FMSI – Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale ONLUS

Associazione Universitaria per la Cooperazione e lo Sviluppo Onlus

Associazioni FareRete InnovAzione BeneComune APS

Comitato solidale antirazzista di Monteverde

Fiab Grosseto Ciclabile

Fonte: Rete Pace e disarmo.