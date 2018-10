La Sicilia sotto l’acqua

Non sono ancora finiti i disagi che da ieri sera stanno flagellando gran parte della Sicilia Orientale e, dei quali, abbiamo già dato ampio spazio. Nonostante le previsioni rassicuranti che vengono dal Centro Meteo per domani, molte strade sono ancora impraticabili.

Allagamenti delle campagne, con ingenti danni alla imminente stagione agricola che interesserà la raccolta delle arance, straripamento di ben quattro fiumi, strade completamente distrutte dalla furia dell’acqua e diversi centri abitati isolati. Questo è il panorama drammatico con il quale dovranno fare conti gli uomini della Protezione Civile e dei mezzi di soccorso.

Mentre stiamo provando a raccogliere più informazioni possibili per tenere informati i nostri lettori sulla vicenda, una lettrice, professionista in trasferta a Caltagirone, ci ha contattato per comunicarci di essere rimasta coinvolta in una strada allagata, non segnalata per la sua pericolosità e impraticabilità, finendo con la propria auto bloccata insieme ad altre vetture e con l’acqua minacciosa che ha raggiunto il livello all’altezza del finestrino, si tratta della SP16 Lentini Scordia.

Di seguito i messaggi vocali di richiesta di soccorso, attraverso i quali ci auguriamo di giungere al più presto ad una soluzione positiva della situazione.

WhatsApp Image 2018-10-19 at 20.17.54 - Il Nastro che si vede messo solo dopo dai vigili

WhatsApp Image 2018-10-19 at 20.21.43

WhatsApp Image 2018-10-19 at 20.21.44

WhatsApp Audio 2018-10-19 at 19.05.26

WhatsApp Audio 2018-10-19 at 19.06.09

WhatsApp Audio 2018-10-19 at 19.39.49