Il 5 e 6 ottobre vieni a trovarci nelle piazze di Milano e in altre città!

SCUOLA PER TUTTI CON DREAM BOOK, il quaderno che realizza i sogni dei bambini, a cominciare dalla scuola!

Senza la possibilità di studiare è impossibile immaginare il futuro, per milioni di bambini nel mondo. Per questo motivo sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019 abbiamo bisogno di te. Saremo presenti nelle principali piazze di Milano e provincia per proporre Dream Book, il quaderno che realizza i sogni dei bambini.

I fondi raccolti nelle due giornate ci permetteranno di costruire nuove aule e acquistare quaderni e materiale scolastico per più di 1.200 bambini in Mozambico.

Il sogno di una scuola migliore appartiene anche a tanti bambini in Italia e per questo lavoreremo per contrastare l’abbandono scolastico, che anche nel nostro Paese riguarda 14 ragazzi su 100.

Ma per fare tutto questo abbiamo bisogno del tuo aiuto: vieni a trovarci e sostieni i nostri progetti scegliendo Dream Book.

ELENCO DELLE PIAZZE

ZONA Milano Centro storico

Piazza CINQUE GIORNATE - Isola Pedonale lato Casello NORD

Largo V. ALPINI - civ 1, angolo via V. Monti

Corso Venezia, Altezza civico 53

Via TORINO - lato civici dispari, di fronte via Valpetrosa

ZONA Milano Stazione Centrale, Gorla, Turro, Greco, Crescenzago

Piazza REPUBBLICA (1) - Lato Hotel Principe di Savoia

ZONA Milano Città Studi, Lambrate, Venezia

Piazza ARGENTINA - angolo via Stradivari

Corso BUENOS AIRES via SPALLANZANI an.lo Melzo Municipio 3

Corso BUENOS AIRES - altezza civico 4

Piazzale LORETO angolo viale Monza - altezza Civico 15

Piazza OBERDAN - ex Albergo Diurno

Piazza Risorgimento

ZONA Milano Vittoria, Forlanini

Viale MONTENERO - Angolo Viale Lazio, lato giardino pubblico

Corso LODI angolo via Brenta - adiacente uscita MM

Corso XXII Marzo angolo via Cadore - Marinai d’Italia

ZONA Milano Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio

Viale GORIZIA angolo Ascanio Sforza

Piazzale MADONNA DI FATIMA - Lato Nord, fronte Chiesa

ZONA Milano Barona, Lorenteggio

Piazza FRATTINI - Altezza civico 4, fronte Supermercato (presenti solo il sabato)

ZONA Milano Baggio, De Angeli, San Siro

Piazza PIEMONTE (Corso Vercelli) - lato Teatro Nazionale

ZONA Milano Fiera, Gallaratese, Quarto Oggiaro

Via QUARENGHI via Checov, fronte centro commerciale Bonola

ZONA Milano Stazione Garibaldi, Niguarda

Viale CA’ GRANDA, pressi parcheggio capolinea Tram

Città di Monza - Piazza SAN PAOLO

ALTRE CITTA’

Reggio Calabria - Piazza Italia, lato Corso Garibaldi (presenti solo sabato 5 ottobre)