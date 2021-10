I sindaci di Lentini

Già prima dello sbarco di Garibaldi, un po’ dovunque in Sicilia, nei vari comuni, erano sorti comitati segreti che si proponevano di fiancheggiare la sperata spedizione garibaldina, al fine di favorire il progetto di annessione dell’isola al regno di Vittorio Emanuele II.

Da Pisano Baudo -“Storia di Lentini” - tip. Scolari, 1988:

«Un Comitato segreto fu organizzato in Lentini composto dai signori: Vincenzo Consiglio Maxheo, barone Giovanni Fuccio Corbino, barone Giovanni Fuccio Sanzà, Alfio e Domenico fratelli Bugliarello, Eustachio Meli, Francesco Consiglio Marzano, Francesco Alemagna, Vincenzo Zappalà e Francesco De Felice» (1859) [1].

«Il Comitato di Lentini […] fece adesione al Comitato segreto di Catania sotto il di’ 21 settembre 1859 per l’annessione della Sicilia al Piemonte» [2].

«Il popolo unanime nomina un Comitato centrale composto dai signori: Presidente avv. Domenico Sciarrino; Vicepresidente barone Salvatore Perrotta; Segretario Francesco Alemagna; Deputati: [sono elencati 35 nominativi]» (20-5-1860) [3].

«Il Comitato appena eletto, per provvedere all’ordine pubblico ed alla sicurezza interna, istituisce una Commissione composta dai signori barone Giovanni Fuccio Corbino, barone Giovanni Fuccio Sanzà, baronello Vincenzo De Geronimo, Vincenzo Zappalà, Benedetto Perrotta, segretario, alla quale affida l’incarico di organizzare la forza pubblica per la guerra» [4].

«Il giorno 5 giugno il Comitato fa atto di adesione all’annessione della Sicilia al Regno costituzionale di Vittorio Emanuele […] ed adotta la Dittatura del generale Garibaldi» (1860) [5].

«Secondo il disposto del potere dittatoriale di Sicilia e sulla base della Costituzione del 1812, in luogo del Comitato Provvisorio fu costituito il Consiglio Civico di quaranta cittadini che tennero la prima adunanza il giorno 5 luglio» (1860) [6].

«[…] Il Consiglio, presieduto da Vincenzo Consiglio Maxheo, assunse la rappresentanza comunale […]» [7].

Dr. Vincenzo Consiglio Maxheo -1860 - Presidente del Consiglio Civico.

Sindaci 1860-2021

Fino all´entrata in vigore della legge comunale del 1888, in base ai decreti 23-10-1859 n° 3702 e 09-10-1861 n° 249, il sindaco, nel Regno di Sardegna (e, successivamente nel Regno d´Italia), veniva nominato dal Governatore (poi chiamato Prefetto) della Provincia, tra i consiglieri comunali. Quando scadeva il suo mandato, o in seguito a dimissioni, o per morte, o per altre cause che comportassero la decadenza dalla carica, le funzioni sindacali venivano esercitate dall´assessore anziano, in attesa della nomina del nuovo sindaco, che non sempre era tempestiva. La Giunta, invece, veniva eletta dal Consiglio Comunale, tra i suoi componenti.

nome Inizio Fine Funzione 1 Barone Salvatore Perrotta 1860 1863 Patrizio Presidente del Municipio, poi Sindaco. Segue una gestione dell’assessore anziano Bonfiglio Giuseppe. 2 Barone Giovanni Fuccio Corbino 3-6-1864 22-10-1872 Sindaco. 3 Sig. Gaetano Guarany 22-10-1872 23-10-1873 Regio Delegato Straordinario Segue una gestione dell’assessore anziano barone Giovanni Fuccio Corbino, occasionalmente sostituito da altri assessori. 4 Sig. Vincenzo Conti aprile 1874 ottobre 1875 Sindaco. Dall’ottobre 1875 il Comune è gestito dall’assessore anziano Alfio Mazzeri fino al 6-10-1876 e successivamente da altri (fra cui Erodico Consiglio) fino al febbraio 1878. 5 Sig. Francesco Magnano S. Lio marzo 1878 31-12-1881 Sindaco. Dal dicembre 1880 all’ottobre 1881 il Sindaco (forse impossibilitato) è sostituito da vari assessori (Giovanni Bugliarello, Alessandro Tribulato, Francesco Alemagna). Dal gennaio 1882 (dopo la cessazione dalla carica) all’aprile 1882 è sostituito dall’assessore anziano Francesco Alemagna. 6 Prof. Alfio Incontro maggio 1882 luglio 1884 Sindaco. Dal luglio 1884 al giugno 1885 al vertice del Comune si avvicendano gli assessori Vincenzo Conti, Geronimo Geronimo e Gaetano Falcia. 7 Prof. Alfio Incontro luglio 1885 31-12-1887 Sindaco. Dal gennaio 1888 al 21-10-1890 alla direzione del Municipio si alternano vari assessori (Paolo Iannitto, Mario Bonfiglio, Salvatore Inserra, Vincenzo Bonfiglio). 8 Sig. Alessandro Corso 21-10-1890 3-3-1891 Regio Commissario. 9 Sig. Arnaldo Raimondi 3-3-1891 25-4-1891 Regio Commissario. Il 25-4-1891 viene insediato il nuovo Consiglio Comunale, il quale prima elegge soltanto la Giunta, per cui al vertice dell’amministrazione si avvicendano gli assessori Giovanni Bugliarello, Sebastiano Falcia, Salvatore Geronimo Modica e Giuseppe Signorelli. Successivamente, e precisamente il 30-6-1891, in applicazione della nuova legge comunale del 1888, che prevedeva l’elezione indiretta del sindaco nei Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, lo stesso Consiglio eleggerà sindaco Rosario Consiglio, che é dunque il primo sindaco eletto di Lentini. 10 Dr. Rosario Consiglio 30-6-1891 3-8-1895 Sindaco. 11 B.ne Giuseppe Luigi Beneventano 3-8-1895 24-9-1898 Sindaco Segue una breve vacatio. Le temporanee mancanze di un sindaco si ripeteranno anche succesivamente e saranno dovute al fatto che al C:C. occorre un certo tempo per accordarsi sul nome del sindaco. La mancanza di accordo poteva provocare una gestione commissariale 12 Cav. Filadelfo Mazzara 8-11-1898 10-6-1900 Sindaco. 13 Cav. Uff. Sante Rossi 10-6-1900 6-9-1900 Regio Commissario. 14 Dr. Rosario Consiglio 11-9-1900 13-3-1905 Sindaco. 15 Cav. Avv. Giuseppe Signorelli 4-5-1905 27-7-1906 Sindaco. 16 Rag. Salvatore Bianco 27-9-1906 3-11-1906 Commissario Prefettizio. 17 Dr. Giovanni Monti 3-11-1906 12-1-1907 Regio Commissario 18 B.llo Francesco Beneventano 12-1-1907 8-3-1907 Sindaco. 19 Cav. Giovanni Bugliarello 8-3-1907 9-10-1907 Sindaco. 20 Dr. Pasquale Randone 9-10-1907 15-11-1907 Commissario Prefettizio. 21 Sig. Francesco Giglio 15-11-1907 13-12-1907 Commissario Prefettizio. 22 Cav. Giacomo Plunkett 13-12-1907 13-6-1908 Regio Commissario. 23 B.llo Francesco Beneventano 13-6-1908 25-2-1913 Sindaco. 24 Cav. Giovanni Bugliarello 9-4-1913 13-8-1913 Sindaco. 25 Dr. Vincenzo Gueli 13-8-1913 3-8-1914 Commissario Prefettizio. 26 Cav. Giovanni Bugliarello 3-8-1914 15-1-1916 Sindaco. 27 Ing. Gesualdo Angelico 29-1-1916 26-9-1916 Sindaco. 28 Avv. Raimondo Bruno 26-11-1916 22-7-1919 Sindaco. 29 Ing. Gaetano Pupillo 23-7-1919 19-10-1919 Commissario Prefettizio. 30 Avv. Francesco Ryllo 19-10-1919 13-1-1920 Regio Commissario. 31 Avv. Isidoro Crimando 13-1-1920 21-2-1920 Regio Commissario. 32 Cav. Rag. Giuseppe Scichilone 21-2-1920 31-10-1920 Regio Commissario. 33 Sig. Filadelfo Castro 31-10-1920 7-7-1922 Prosindaco La figura del Prosindaco è assimilabile a quella dell´assessore anziano (per voti) e a quella del moderno vicesindaco. In tale veste Castro dirige il Comune fino al suo arresto. Ne prenderà il posto Rosario Mangano, fino al commissariamento del Comune. 34 Sig. Rosario Mangano 7-7-1922 12-11-1922 Prosindaco 35 Cav. Rag. Alfredo Polizzy 12-11-1922 12-12-1923 Commissario Prefettizio. 36 Farm. Giuseppe Bonfiglio 12-12-1923 15-12-1925 Sindaco È l’unico sindaco eletto in epoca fascista. La carica sarà abolita e sostituita dalla figura del Podestà, di nomina governativa. che aveva i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale. 37 Cav. Giuseppe Bonfiglio 15-12-1923 23-4-1926 Commissario Prefettizio. 38 B.ne Francesco Aurelio Bonfiglio 23-4-1926 22-4-1927 Commissario Regio. 39 Comm. Giuseppe Bonfiglio 22-4-1927 18-7-1928 Podestà. 40 Cav. Salvatore D’Agata 18-7-1928 24-7-1928 Commissario Prefettizio. 41 Col. Cav. Filippo Taito 24-7-1928 8-9-1928 Commissario Prefettizio. 42 Dr. Luigi Violi 8-9-1928 10-10-1928 Commissario Prefettizio. 43 Sig. Francesco Cicirata 10-10-1928 19-2-1929 Commissario Prefettizio. 44 Sig. Francesco Cicirata 19-2-1929 28-10-1930 Podestà. 45 Rag. Giuseppe Cappellani 28-10-1930 29-11-1930 Commissario Prefettizio. 46 Dr. Luigi Bonfiglio 29-11-1930 7-3-1931 Commissario Prefettizio. 47 Dr. Luigi Bonfiglio 7-3-1931 27-10-1931 Podestà. 48 Cav. Uff. Rag. Francesco Matranga 27-10-1931 9-1-1932 Commissario Prefettizio. 49 Cav.Uff.Avv. Sebastiano Consiglio 9-1-1932 19-4-1932 Commissario Prefettizio. 50 Cav. Uff. Avv. Sebastiano Consiglio 19-4-1932 20-3-1935 Podestà. 51 Farm. Costantino Signorelli 20-3-1935 22-5-1935 Commissario Prefettizio. 52 Dr. Giacomo Magnano S. Lio 22-5-1935 8-6-1937 Podestà. 53 Cav. Uff. Dr. Giulio Cesare Rizza 8-6-1937 26-6-1937 Commissario Prefettizio. 54 Cav. Rag. Guglielmo Li Greci 26-6-1937 10-9-1937 Commissario Prefettizio. 55 Cav. Uff. Dr. Giulio Cesare Rizza 10-9-1937 23-10-1937 Commissario Prefettizio. 56 Cav. Rag. Guglielmo Li Greci 23-10-1937 1-4-1938 Commissario Prefettizio. 57 Ing. Giuseppe Cardillo 1-4-1938 30-7-1938 Podestà. 58 Cav. Geom. Francesco Conti 30-7-1938 23-8-1938 Commissario Prefettizio. 59 Cav. Geom. Francesco Conti 23-8-1938 29-8-1938 Podestà. 60 Ing. Giuseppe Cardillo 29-8-1938 9-4-1941 Podestà. 61 Cav. Uff. Francesco Augello 9-4-1941 19-7-1941 Commissario Prefettizio. 62 Cav. Geom. Francesco Conti 19-7-1941 28-3-1942 Commissario Prefettizio. 63 Comm. Dr. Paolo Fici 28-3-1942 23-5-1942 Commissario Prefettizio. 64 Cav. Geom. Francesco Conti 23-5-1942 26-3-1943 Commissario Prefettizio. 65 Ten.Col. Comm. Dr. Luigi Bugliarello 26-3-1943 29-5-1943 Commissario Prefettizio. 66 Ten.Col. Comm. Dr. Luigi Bugliarello 29-5-1943 23-10-1943 Podestà Il col. Bugliarello, dopo l´occupazione di Lentini (15-7-1943), fu riconfermato dall´AMGOT nella carica di podestà. 67 Ten. Col. Comm. Dr. Luigi Bugliarello 23-10-1943 13-11-1943 Sindaco In continuità e con gli stessi poteri della precedente carica di Podestà, ma con la qualifica di Sindaco. 68 Comm. Dr. Vincenzo Magnano S. Lio 13-11-1943 20-1-1945 Sindaco Dal 5-1-1944 gli vengono affiancati quattro assessori, che insieme al Sindaco formano la Giunta Comunale, che delibera come organo collegiale. 69 Cav. Rag. Guglielmo Li Greci 20-1-1945 1-4-1946 Commissario Prefettizio.

Da qui in poi vengono indicati, accanto al nome del sindaco, tra parentesi, il suo partito di appartenenza e i partiti che sostengono l’Amministrazione Comunale da lui presieduta.

Nome Partito Inizio Fine Funzione Partiti di Giunta 70 Sig. Filadelfo Castro (PSIUP) 1-4-1946 13-5-1946 Assessore anziano PSIUP 71 Sig. Filadelfo Castro (PSIUP/PSLI) 13-5-1946 17-6-1947 Sindaco. PSIUP/PSLI 72 Prof. Giovanni Pattavina (PCI) 18-6-1947 5-5-1948 Sindaco. PCI,PSLI 73 Sig. Filadelfo Castro (PSLI) 6-5-1948 2-7-1951 Sindaco. PSLI 74 Dr. Mario Vaccaro 2-7-1951 7-6-1952 Commissario Prefettizio. 75 Prof. Giuseppe Ferrauto (PSI) 8-6-1952 17-6-1956 Sindaco PCI,PSI,IND. 76 On. Prof. Otello Marilli (PCI) 18-6-1956 15-10-1957 Sindaco PCI,PSI Da questa legislatura il Consiglio Comunale passa da 32 a 40 componenti. 77 Rag. Vitale Martello (PCI) 18-10-1957 12-12-1960 Sindaco PCI,PSI Dal 9-1-1959 al 12-12-1960 le funzioni sindacali sono però svolte dal vicesindaco Luigi Di Pietro (PSI). 78 Sig. Sebastiano Arena (PCI) 13-12-1960 21-1-1962 Sindaco PCI, PSI, USCS Da questa legislatura il Consiglio Comunale viene eletto col sistema proporzionale. 79 Avv. Mario Ferrauto (PSI) 22-1-1962 20-11-1962 Sindaco. DC,PSI,IND., PSDI. Il PSDI dà solo l´appoggio esterno. 80 Avv. Alessandro Tribulato (DC) 21-11-1962 1-12-1963 Sindaco DC, USCS,IND.,PSDI. Il PSDI dà solo l´appoggio esterno. 81 Dr. Vincenzo Pisano 2-12-1963 9-12-1964 Commissario Regionale. 82 On. Prof. Otello Marilli (PCI) 10-12-1964 2-1-1973 Sindaco Maggioranza piú volte modificata fra PCI,PSI,PSIUP,IND. 83 Prof. Michelangelo Cassarino (PCI) 3-1-1973 3-8-1975 Sindaco PCI,PSI,PSIUP 84 Cav. Sebastiano Centamore (PSI) 4-8-1975 17-10-1976 Sindaco DC,PSI,PRI 85 Dr. Francesco Fisicaro (DC) 18-10-1976 10-3-1978 Sindaco DC,PCI,PSI,PSDI 86 Ing. Andrea Amore (PSDI) 11-3-1978 26-7-1978 Sindaco DC,PSDI 87 Avv. Vincenzo Bombaci (DC) 27-7-1978 3-1-1979 Sindaco DC,PSDI 88 Prof. Riccardo Insolia (PCI) 4-1-1979 23-7-1980 Sindaco DC,PCI,PSDI 89 Avv. Giacomo Capizzi (DC) 24-7-1980 9-6-1982 Sindaco Due diverse maggioranze: DC,PSI,PRI e poi: DC,PRI,PSDI. Il PSDI dà solo l´appoggio esterno. 90 Giornalista Giovanni Cannone (DC) 10-6-1982 19-2-1984 Sindaco Due diverse maggioranze: DC,PRI,PSDI; e poi: DC,PSI,PRI 91 On. Mario Bosco (PCI) 20-2-1984 10-10-1988 Sindaco Due diverse maggioranze: PCI,PSI,PRI,PSDI; e poi: DC,PCI 92 Dr. Santo Ragazzi (PSI) 11-10-1988 31-7-1989 Sindaco DC,PCI,PSI,PRI,PSDI. Il PSDI dà solo l’appoggio esterno. 93 Geom. Davide Battiato (DC) 1-8-1989 24-6-1990 Sindaco DC,PSI,PRI 94 Rag. Giuseppe La Rocca (DC) 25-6-1990 9-12-1991 Sindaco Due diverse maggioranze: DC, MRD, PLI; e poi: DC,PSI,PRI,MRD 95 Sig. Elio Magnano (PDS) 10-12-1991 21-7-1992 Sindaco. PDS,PRI,MRD,PLI,DC,PSI. Solo una parte della DC e un solo consigliere del PSI appoggiarono la giunta Magnano. 96 Prof. Antonino Mazzone (DC) 22-7-1992 15-10-1992 Sindaco DC,PSI,PRI Dal 19-10-1992 al 29-10-1992 le funzioni sindacali furono svolte dall’assessore Alfio Mastrogiacomo. 97 Dr. Angelo Politi 29-10-1992 15-2-1993 Commissario Regionale. 98 Dr. Antonino Vella 16-2-1993 13-12-1993 Commissario Straordinario.

A partire dalla successiva legislatura viene applicata la nuova legge elettorale che comporta l´elezione diretta del sindaco e la riduzione a 20 del numero dei componenti il Consiglio Comunale.

Da ora in Avanti non sono piú indicati né il partito di appartenenza del sindaco, ormai eletto direttamente dai cittadini e con poteri derivanti dalla legge, né i gruppi consiliari schierati a sostegno dell´esecutivo, sulla cui esistenza e composizione giuridicamente non hanno piú influenza (tranne nel caso della sfiducia al sindaco).