I neoretrivi sono arrivati

L’onda lunga del neoretrivismo è arrivata (da qualche anno a questa parte) e noi non possiamo farci niente. In pratica, siamo spacciati. Loro si chiamano (molto impropriamente) “neoliberisti”, ma è proprio nel momento stesso in cui accettiamo l’uso improprio che fanno di una tradizione cui in realtà non appartengono affatto se non per sentito dire, che la cultura borghese e la sinistra sono destinate a essere sconfitte sul campo. È in atto da sempre una battaglia culturale, in cui i diversi gruppi culturali e ideologici lottano per l’egemonia. A partire dagli anni Settanta del secolo scorso una nuova ondata ha colpito prima i Paesi anglosassoni e poi gli altri Paesi. Anche qui da noi, a partire dal 1989 con la resa incondizionata degli sconfitti della "sinistra" comunista, ma soprattutto dopo la mattanza della Diaz, che ha (temo per sempre) decapitato una intera generazione della possibilità di una terza via globalista. Un altro mondo non è più possibile, e il futuro è definitivamente orwellizzato - almeno per i prossimi decenni.

In questi giorni viene pubblicato anche in Italia, portato gioiosamente in braccio dal gruppo ideologico de Linkiesta, un pamphlet che appartiene al neoretrivismo statunitense. Per noi è il segno della vittoria definitiva, culturale e ideologica, di questo movimento culturale anche in Italia. Il libro si intitola "La nuova intolleranza", a opera di di Helen Pluckrose, James Lindsay - prefazione prestigiosa di Guido Vitiello (Linkiesta Books)

Alcune considerazioni, a fronte di un estratto del pamphlet.