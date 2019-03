Giornata Nazionale del Paesaggio

Il Ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, giovedì 14 marzo 2019, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio nazionale del Paesaggio, un importante riconoscimento che il MIBAC assegna con cadenza biennale agli attuatori di buone pratiche per la qualità del paesaggio e della vita delle comunità locali in coordinamento con le procedure previste per il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, giunto quest’anno alla sua VI edizione. L’iniziativa sarà in diretta streaming e si svolgerà a partire dalle ore 10 nella sede del dicastero in via del Collegio Romano, a Roma.

I temi di quest’anno saranno:

L’ arte racconta il paesaggio. I grandi musei e i parchi archeologici daranno evidenza speciale ad un’opera della collezione o del sito, direttamente o indirettamente evocativa del tema del paesaggio, per farla riscoprire al pubblico in un’ottica originale.

Soprintendenze aperte. Le Soprintendenze aprono i loro uffici organizzando iniziative di sensibilizzazione e di riflessione sul tema del paesaggio, anche illustrando gli esiti dell’attività svolta a favore del paesaggio.

Eventi per la Giornata nazionale del Paesaggio. Tutti gli eventi, presso musei, siti archeologici, biblioteche, archivi, uffici e istituti del MiBAC, saranno pubblicati sulla piattaforma MiBAC "Eventi culturali" dando loro particolare evidenza sul sito istituzionale.

Gli Appuntamenti

Abruzzo

Chieti

Il bosco nel museo… verso il santuario di Ercole Curino. Chieti, Museo archeologico nazionale d’Abruzzo - Villa Frigerj Attività didattica - Il 14 marzo 2019 Orario: 18:00-19:00 Attraverso la narrazione del mito di Ercole in un percorso alla scoperta degli oggetti a lui cari, si rivivono le suggestioni dei paesaggi sacri, tra i suoni e i profumi del bosco e lo scorrere ...

La terra dei Marrucini. -Chieti, Museo archeologico nazionale "La Civitella" Attività didattica - Il 14 marzo 2019 Orario: 17:30 Percorso tematico gratuito a cura dell’Associazione Mnemosyne. Un "viaggio" nel territorio della tribù italica dei Marrucini, dalle più antiche tracce dell’uomo rinvenute sulla Maiella fino ...

Calabria

Cosenza

Kleombrotos racconta il paesaggio della Sibaritide

Cassano all’Ionio, Museo nazionale archeologico della Sibaritide Attività didattica - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00-13.00 In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide propone, a tutti gli istituti di I e II grado del comprensorio, Kleombrotos racconta il ...

Let’s walk! Camminare per conoscere: alla ricerca del genius loci di Scalea (CS)

Cosenza, Scalea - Antiquarium Torre Cimalonga Attività didattica - Il 14 marzo 2019 Orario: Ore 9,30 - Ritrovo in piazza Aldo Moro, Scalea La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catazanro, Cosenza e Crotone guiderà gli alunni delle scuole elementari locali in un’esperienza di osservazione, lettura e ...

La Sila, paesaggio d’autore

Cosenza, Archivio di Stato di Cosenza Mostra - Dal 14 marzo 2019 al 06 aprile 2019 Orario: Orario d’ufficio La Sila, paesaggio d’autore è il titolo della mostra documentaria che l’Archivio di Stato di Cosenza ha realizzato per la Giornata del Paesaggio 2019, una precisa scelta culturale per ribadire ...

Reggio Calabria

Il paesaggio sacro del colle della Passoliera. Le terrecotte architettoniche raccontano... Monasterace, Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 17.00 In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il Museo e Parco archeologico dell’antica Kaulon presenta “ Il paesaggio sacro del colle della Passoliera. Le terrecotte architettoniche ...

Tutela e metodo per la gestione del paesaggio: il ruolo proattivo della Soprintendenza. sottotitolo: Conversazione sul tema a dieci anni dall’attivazione del presidio istituzionale per la tutela monumentale e paesaggistica nella città. Reggio di Calabria, Biblioteca Comunale Pietro De Nava Incontro/Presentazione - Il 14 marzo 2019 Orario: 17:30 La Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio della Città metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Reggio Calabria ...

Vibo Valentia

"Il Paesaggio negli atti d’Archivio".

Vibo Valentia, Archivio di Stato di Vibo Valentia Mostra - Dal 14 febbraio 2019 al 14 marzo 2019 Orario: 8.30-13.30; 14.00-17.30 Normal 0 14 false false false MicrosoftInternetExplorer4 In occasione della Giornata celebrativa del Paesaggio, l’Archivio di Stato di Vibo Valentia organizza ...

Campania

Benevento

Benevento: paesaggio e paesaggi - Mostra documentaria

Benevento, Archivio di Stato di Benevento

Mostra - Dal 14 marzo 2019 al 30 aprile 2019 Orario: lun - ven: 9 - 18 sab: 9 - 13 L’Archivio di Stato di Benevento parteciperà alla terza edizione della Giornata nazionale del paesaggio promossa dal MiBAC, con la mostra "Benevento: paesaggio e paesaggi che sarà visitabile dal 14 ...

Giornata Nazionale del Paesaggio - 14 marzo 2019 Benevento, Ex Convento San Felice

Mostra - Il 14 marzo 2019 Orario: 9.00 -13.00 In occasione della “Giornata Nazionale del Paesaggio”, giovedì 14 Marzo 2019, presso l’ex Convento San Felice di Benevento, il pubblico è invitato a intraprendere un viaggio suggestivo nella storia ...

Caserta

Paesaggi domestici. Il Giardino delle Delizie del Casino Carafa

Maddaloni, Museo archeologico dell’antica Calatia Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00 In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, al Museo archeologico di Calatia di Maddaloni, i giovani tirocinanti del progetto Garanzia Giovani, a conclusione del periodo di stage al Museo, ...

Sulle antiche vie: Teanum Sidicinum tra Appia e Latina

Teano, Museo archeologico di Teanum Sidicinum Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00-13.00 - ogni ora Il Museo archeologico di Teanum Sidicinum propone visite guidate alle collezioni per illustrare i percorsi territoriali e le antiche vie attraverso cui i Sidicini, popolo sabellico che parlava ...

APPIA FELIX: un percorso da condividere e costruire

Santa Maria Capua Vetere, Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 e 16.00 Il Museo archeologico dell’antica Capua in occasione della giornata nazionale del Paesaggio propone un incontro pubblico per la presentazione del progetto “Appia Felix”: un percorso di progettazione ...

Lo spazio dei Sanniti: Allifae prima dei Romani

Alife, Museo archeologico dell’antica Allifae Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00-13.00, ogni ora Il Museo archeologico dell’antica Allifae propone visite guidate alle collezioni per illustrare gli aspetti peculiari del paesaggio e degli insediamenti umani nella media valle del Volturno in età ...

Paesaggi di Terra di Lavoro

Caserta, Archivio di Stato di Caserta Mostra - Dal 14 marzo 2019 al 14 aprile 2019 Orario: 9.00-17.00 L’Archivio di Stato di Caserta conserva una notevole quantità di mappe, piante e disegni e foto del vasto territorio che, fino al 1927, era parte dell’antica Provincia di Terra di Lavoro. Queste ...

Napoli

Dal castello, il paesaggio si racconta

Napoli, Castel dell’Ovo Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.30-12.00/16.30-18.00 Anche quest’anno, il Segretariato regionale per la Campania aderisce alla Giornata nazionale del Paesaggio: in collaborazione con l’Istituto Italiano dei Castelli e il Comune di Napoli, saranno ...

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 – Parco Archeologico di Pompei

Pompei, Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei Attività didattica - Il 14 marzo 2019 Orario: vedi orari di apertura del sito. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, prevista per il 14 marzo 2019, il Parco Archeologico di Pompei partecipa all’iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività ...

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 – Scavi di Oplontis

Torre Annunziata, Parco archeologico di Pompei - Scavi di Oplontis Altro - Il 14 marzo 2019 Orario: vedi orari di apertura. Alle ore 10 e alle ore 12 è previsto un incontro con un tecnico del Parco che illustrerà la villa di Poppea e l’affresco indicato. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, prevista per il 14 marzo 2019, il Parco Archeologico di Pompei partecipa all’iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività ...

Surrentum_vacanze da imperatori

Piano di Sorrento, Museo archeologico territoriale della penisola sorrentina "Georges Vallet" Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00 L’esposizione propone un dialogo tra i capolavori rinvenuti nella penisola sorrentina e le collezioni del museo. Il golfo di Napoli -dalla fine dell’età repubblicana e soprattutto nel I secolo ...

Sorrento e Ischia nella poetica di Smargiassi

Napoli, Palazzo Reale di Napoli Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 Palazzo Reale di Napoli partecipa all’iniziativa dando evidenza speciale, con una illustrazione guidata, a due pregevoli dipinti della sua collezione: il Paesaggio di Sorrento con pastori e armenti ...

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 – Antiquarium di Boscoreale

Boscoreale, Parco archeologico di Pompei - Antiquarium nazionale di Boscoreale Altro - Il 14 marzo 2019 Orario: vedi orari di apertura. Alle ore 10 e alle ore 12 è previsto un incontro con un tecnico del Parco che illustrerà il museo con particolare riferimento agli affreschi indicati. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, prevista per il 14 marzo 2019, il Parco Archeologico di Pompei partecipa all’iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività ...

Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 – Scavi di Stabia

Castellammare di Stabia, Parco archeologico di Pompei - Villa San Marco Altro - Il 14 marzo 2019 Orario: vedi orari di apertura. Alle ore 10 e alle ore 12 è previsto un incontro con tecnici del Parco che illustreranno la Villa S. Marco con particolare riferimento agli affreschi indicati. In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019, prevista per il 14 marzo 2019, il Parco Archeologico di Pompei partecipa all’iniziativa promossa dal Ministero per i Beni e le Attività ...

Paesaggi antichi e panorami della Floridiana

Napoli, Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana Incontro/Presentazione - Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00 In occasione della Giornata del Paesaggio si svolgerà una visita, con la direttrice del museo, dedicata alle porcellane settecentesche della Real Fabbrica di Napoli decorate a “vedute obbligate”, ...

IL PAESAGGIO NELLE PAGINE DEI LIBRI

Napoli, Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele III" Mostra - Il 14 marzo 2019 Orario: 14 marzo ore 9,00 -18,00 La Biblioteca Nazionale VITTORIO EMANUELE III di Napoli raccoglie l’invito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di promuovere la cultura del paesaggio e di sensibilizzare i cittadini ...

Giornata nazionale del paesaggio: percorsi guidati al Parco per i visitatori e meeting con gli stakeholders in vista dell’apertura permanente del Teatro antico dal giorno 17 marzo.

Ercolano, Parco archeologico di Ercolano Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 8.30 - 17.00 | (ultimo ingresso 15.30) Per i visitatori del Parco: i fantastici paesaggi del Golfo attraverso i percorsi della città antica saranno illustrati con visite guidate a cura di Coopculture. Le visite partiranno dalla ...

Giornata Nazionale del Paesaggio

Napoli, Museo e Real Bosco di Capodimonte Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00 In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il 14 marzo 2019, alle ore 11.00, i Servizi Educativi del Museo di Capodimonte propongono una speciale visita guidata: la storica dell’arte Imma ...

Salerno

Antiche architetture

Sarno, Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 9.00-18.00 In occasione della Giornata del Paesaggio, al Museo archeologico della Valle del Sarno sarà esposto per la prima volta lo stucco con la raffigurazione prospettica di una città fortificata. Il ...

Da Picentia ai Picentini.Nuovi percorsi per l’Ecomuseo dei Picentini

Pontecagnano Faiano, Museo archeologico nazionale di Pontecagnano Incontro/Presentazione - Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00 Prosegue l’attività del Museo per la realizzazione dell’Ecomuseo dei Picentini, a cui si sta lavorando insieme a numerosi Enti territoriali e Associazioni Culturali e turistiche. In continuità con ...

paesaggi & paesaggi: idee a confronto per una tutela da condividere

Salerno, Palazzo Ruggi d’Aragona Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 09:30 / 13:30 La Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall’Italia nel 2006, pone il rapporto uomo-paesaggio al centro della sua riflessione. Il paesaggio è una porzione di territorio quale è percepita ...

Percorsi in Costiera Amalfitana: dalla Villa romana di Minori al Sentiero dei Limoni

Minori, Villa romana di Minori Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 09:00 La Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino organizza, in collaborazione con la Pro Loco Minori Costa d’Amalfi e con la partecipazione dell’ Istituito Tecnico per il turismo Flavio Gioia di ...

Emilia-Romagna

Ferrara

La città e il fiume: memorie di un rapporto complesso

Ferrara, Archivio di Stato di Ferrara Altro - Dal 14 marzo 2019 al 29 marzo 2019 Orario: lunedì, giovedì, venerdì: 8.00-14.00 martedì, mercoledì: 8.00-17.30 In occasione della Giornata del Paesaggio 2019 l’Archivio di Stato di Ferrara dedica una vetrina alla grande alluvione del 1705, tra le più significative ad aver colpito la città e il suo territorio ...

Forlì

Paesaggio al bicchiere. Il paesaggio forlivese e le feste agricole del Ventennio raccontati nei documenti d’archivio

Forlì, Archivio di Stato di Forlì-Cesena, sede di Forlì Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: dalle ore 10 alle ore 11.30 L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa alla terza edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio con una visita guidata tematica, grazie alla quale proseguire la ricerca avviata nella ...

Modena

Il paesaggio delle collezioni

Modena, Gallerie estensi - Galleria estense Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 17.30 È a un’intima narratività che rimandano le due opere, Felice Vezzani, La VII sala della Galleria Estense, 1879 c.ca, e Andrea Becchi, La Galleria Estense, post. 1894 (proprietà privata), che si ...

Parma

Paesaggi tra bellezza e utilità

Borgo Val di Taro, Borgo val di Taro piazza XI Febbraio Incontro/Presentazione - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00-12.30 La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Parma, organizza un incontro che si terrà a Borgo Val di Taro ...

Piacenza

Incontro sul Paesaggio

Piacenza, Auditorium Santa Margherita Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 9.00-13.30 La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Piacenza, organizza un incontro studi che si terrà a Piacenza, ...

Ravenna

Un paradiso tra gli alberi. Paesaggio e simboli nel mosaico di Sant’Apollinare in Classe

Ravenna, Basilica di Sant’Apollinare in Classe Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: Apertura 8.30 -19.30 (ultimo accesso ore 19) VISITA GUIDATA ore 17.30 La Giornata del Paesaggio ha l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese. In questa occasione si terrà alla Basilica di Classe una visita guidata sul tema "L’arte ...

Piani e progetti per il paesaggio tutelato. Incontro di studio e di confronto

Ravenna, Museo nazionale di Ravenna Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 L’evento, organizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, intende promuovere l’incontro tra la Soprintendenza e le diverse ...

Friuli-Venezia Giulia

Gorizia

Giardini, piante e vivai nel Goriziano

Gorizia, Archivio di Stato di Gorizia Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 18.00 L’Archivio di Stato di Gorizia, in collaborazione con Italia Nostra Onlus Sezione di Gorizia, aderisce alla Giornata nazionale del Paesaggio, istituita nel 2016 con l’obiettivo di promuovere la ...

Udine

LO SPIRITO CREATIVO NEL PAESAGGIO

Udine, Udine Palazzo Clabassi via Zanon 22, Udine Convegno/Conferenza - Dal 14 marzo 2019 al 31 marzo 2019 Orario: Conferenza 14 marzo ore 17.00 Mostra “AGENDA 2030 – ART PAESAGGIO” dal 14 al 31 marzo dal lunedì al venerdì, ore 9.00 – 13.00 GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO – 14 MARZO 2019 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, ...

Lazio

Roma

Il Tempio della Pace: trasformazione del paesaggio urbano dalla Forma Urbis all’età moderna

Roma, Parco archeologico del Colosseo - Foro romano e Palatino Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 16.00

Villa Adriana - Il Miglio Verde

Tivoli, Villa Adriana e Villa d’Este - Area archeologica di Villa Adriana Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 Il Miglio Verde passeggiata a Villa Adriana, dove la natura è protagonista e antagonista di una storia millenaria (a cura di Veronica Fondi e Margherita Romano) Informazioni: ...

Ostia antica e il suo paesaggio

Roma, Parco archeologico di Ostia antica - Scavi di Ostia antica e Museo Ostiense Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: ore 11.30 La visita guidata di carattere archeologico e paesaggistico è finalizzata a considerare la particolare natura che circonda, con la vegetazione, le rovine dell’antica città nata alla foce del ...

OSTIA ANTICA E IL SUO PAESAGGIO

Paesaggi mitologici e della Roma antica nelle pitture rinascimentali di Villa Giulia

Roma, Museo nazionale etrusco di Villa Giulia Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 16.30 Il 14 marzo si celebra la terza edizione della Giornata nazionale del Paesaggio , istituita con l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese e trasmettere alle giovani ...

Liguria

Genova

UOMO & PAESAGGIO - uomo @ paesaggio

Genova, Biblioteca Universitaria di Genova Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 9.50-18.50 Presso la Biblioteca Universitaria, un Convegno per riflettere sul rapporto uomo-paesaggio. Passato, presente, futuro: azione, pensiero e studio costante: in una parola, vita. Il 14 Marzo ...

UOMO & PAESAGGIO uomo @ paesaggio

Tutela e cura del paesaggio mediterraneo

Genova, Università degli studi di Genova Facoltà di Architettura Aula Benvenuto Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 14,30-18,30 La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, in collaborazione con AIAP, Soprintendenza Archivistica e ...

Soprintendenza Aperta - Premio Europa Paesaggio: presentazione delle candidature liguri del premio Europa Paesaggio VI Edizione

Santa Margherita Ligure, Ente parco di Portofino - sede Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 9.15 - 13.30 La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, in collaborazione con AIAP, FAI, Comune di Camogli, Ente ...

In città e in villa: il paesaggio genovese nelle opere della Galleria Nazionale

Genova, Galleria nazionale di Palazzo Spinola Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 15.00, 16.00 Per la Giornata Nazionale del Paesaggio un approfondimento su alcune opere della Galleria Nazionale della Liguria per scoprire le molteplicità del paesaggio genovese. A cura di Sara Rulli.

Percorsi sul tema del paesaggio nelle collezioni di Palazzo Reale

Genova, Museo Palazzo Reale di Genova Incontro/Presentazione - Il 14 marzo 2019 Orario: 17.00 In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, un percorso nelle collezioni di Palazzo Reale, condotto da Luca Leoncini - Direttore delle Collezioni - alla scoperta dei numerosi dipinti di ...

La Spezia

Il rimboschimento: misure adottate nel territorio spezzino

La Spezia, Archivio di Stato di La Spezia Mostra - Dal 13 marzo 2019 al 15 marzo 2019 Orario: 13.03.2019: 8.00-14.00 14.03.2019: 8.00-17.00 15.03.2019: 8.00-14.00 L’Archivio di Stato della Spezia aderisce alla “Giornata nazionale del paesaggio” con una mostra documentaria dal titolo “Il rimboschimento: misure adottate nel territorio spezzino”. Scopo della ...

Lombardia

Bergamo

“Bergomum. Un colle che divenne città”

Bergamo, Palazzo della Ragione Mostra - Dal 18 febbraio 2019 al 19 maggio 2019 Orario: Orari della mostra: martedì – venerdì 9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00 sabato, domenica e festivi 10.30 – 18.30 Chiuso lunedì.

“Bergomum. Un colle che divenne città” è il titolo della mostra aperta dal 16 febbraio al 19 maggio 2019 nel Palazzo della Ragione di Città Alta a Bergamo, promossa dal Comune di Bergamo con il ...

Il paesaggio ritratto nelle fotografie dell’Archivio storico dell’Istituto italiano d’Arti Grafiche. La fotografia forma d’arte che racconta il paesaggio.

Bergamo, Archivio di Stato di Bergamo Mostra - Dal 14 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 Orario: Evento digitale L’Archivio di Stato di Bergamo ha selezionato una serie di fotografie di inizio Novecento tratte dal fondo archivistico dell’Istituto italiano d’Arti Grafiche di Bergamo. L’Istituto si occupava ...

Brescia

Il Notturno. Momenti intimi dell’anima, il sogno e l’utopia

Iseo, Castello di Carmagnola Altro - Dal 12 marzo 2019 al 28 aprile 2019 Orario: Mostre dalle ore 18 alle 22 martedì, da venerdì a domenica “Il Notturno. Momenti intimi dell’anima, il sogno e l’utopia” è il titolo della manifestazione, promossa e organizzata dall’associazione «PensieroSegniForme» in collaborazione con la Soprintendenza ...

L’arte racconta il paesaggio

Sirmione, Castello Scaligero di Sirmione Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 In occasione della giornata nazionale del paesaggio del 14 marzo, si offre ai visitatori la possibilità di svolgere una visita guidata speciale gratuita presso le Grotte di Catullo e il Castello ...

L’arte racconta il paesaggio

Sirmione, Grotte di Catullo e Museo archeologico di Sirmione Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 In occasione della giornata nazionale del paesaggio del 14 marzo, si offre ai visitatori la possibilità di svolgere una visita guidata speciale gratuita presso le Grotte di Catullo e il Castello ...

Marche

Ancona

Foto-Contest #PaesaggioTerreDelLacrima

Morro d’Alba, Comune di Morro d’Alba Altro - Dal 01 marzo 2019 al 14 marzo 2019 Orario: le foto devono essere inviate entro le 24 di giovedì 14 marzo 2019 Il Comune di Morro d’Alba, in occasione della III Giornata Nazionale del Paesaggio che si celebrerà il 14 marzo 2019, propone il Foto-Contest #PaesaggioTerreDelLacrima. La partecipazione al contest ...

Macerata

DiGIOVEDI’. Incontriamoci in Archivio: "Storie di carabinieri a Camerino"

Camerino, Archivio di Stato di Macerata - Sezione di Camerino Incontro/Presentazione - Il 14 marzo 2019 Orario: 16.00 “DiGIOVEDì. Incontriamoci in Archivio” è un’iniziativa nata con l’intento di far conoscere sotto vari aspetti i fatti, la vita quotidiana, la storia di Camerino e il suo territorio attraverso i ...

La rappresentazione del paesaggio nella pittura italiana dal Medioevo al Rinascimento. Un racconto attraverso i libri della biblioteca.

Macerata, Biblioteca statale di Macerata Mostra - Dal 14 marzo 2019 al 30 marzo 2019 Orario: Dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 19.30, il venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 La Biblioteca Statale Di Macerata in occasione della "Giornata Nazionale del Paesaggio 2019" promossa dal MIBAC, organizza l’esposizione dal titolo: "La rappresentazione del paesaggio nella pittura ...

Il territorio e le città. Cartografia dell’antica provincia maceratese

Macerata, Archivio di Stato di Macerata Mostra - Il 14 marzo 2019 Orario: 9.00-13.00 / 15.00-17.00 L’Archivio di Stato di Macerata aderisce alla Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 con un’esposizione dedicata alla cartografia dell’antica provincia maceratese. Attraverso i documenti ...

Il Cabreo di Giuseppe Maria Massei (1785)

Camerino, Archivio di Stato di Macerata - Sezione di Camerino Mostra - Il 14 marzo 2019 Orario: 8.30 - 14.00 / 14.30 - 17.30 La Sezione di Archivio di Stato di Camerino aderisce alla Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 con un’esposizione di mappe paesaggistiche del territorio di Camerino contenute nel Cabreo del 1785 ...

Molise

Campobasso

In ricordo di Rosario Assunto, "scandaloso esteta" contro la moderna distruzione del paesaggio e della bellezza

Campobasso, Palazzo Japoce Incontro/Presentazione - Il 14 marzo 2019 Orario: 16.00 In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio - per una riflessione sulla cultura del paesaggio quale bene comune per la creazione di una coscienza civica diffusa - il Segretariato regionale ...

L’arte racconta il paesaggio a Palazzo Pistilli

Campobasso, Museo Palazzo Pistilli Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.30 Il percorso pensato in occasione della terza edizione della "Giornata nazionale del Paesaggio" propone un itinerario storico-artistico, con cenni sul restauro e le tecniche esecutive, su tre diversi ...

Vieni alla scoperta dei paesaggi negli affreschi cinquecenteschi del castello

Gambatesa, Castello di Capua Altro - Il 14 marzo 2019 Orario: 8.00-19.00 In occasione della terza "Giornata nazionale del Paesaggio", i piccoli visitatori troveranno delle schede che li porteranno a intraprendere una caccia al tesoro per scoprire in modo giocoso i ...

di-SEGNARE il paesaggio. Rappresentazioni cartografiche del Fondo Atti demanialii dell’Archivio di Stato di Campobasso

Campobasso, Archivio di Stato di Campobasso Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 - 12.00

Isernia

Arte, archeologia e paesaggio

Venafro, Museo nazionale di Castello Pandone Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 8:00-13:00 Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro "Arte, archeologia e paesaggio" è programmata una visita guidata - a cura del personale del Polo museale del Molise - agli ambienti e alle sale ...

Arte, archeologia e paesaggio

Venafro, Museo archeologico di Venafro Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 8:00-13:00 Nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro "Arte, archeologia e paesaggio" è programmata una visita guidata - a cura del personale del Polo museale del Molise - agli ambienti e alle sale ...

Piemonte

Cuneo

Da Racconigi a Rivoli. Prospettive e paesaggi nell’Appartamento di Ponente

Racconigi, Complesso monumentale del Castello e parco di Racconigi Visita guidata - Dal 14 marzo 2019 al 15 marzo 2019 Orario: Giovedì 14 marzo: 10.30 e 15.30 Venerdì 15 marzo: 10.30 Per la Giornata del Paesaggio 2019 il Castello di Racconigi apre straordinariamente ai visitatori l’ Appartamento di Ponente , dove sono riunite cinque vedute che raffigurano il grandioso progetto ...

Torino

Orizzonti insoliti e paesaggi definiti. Carte e mappe dell’Archivio di Stato di Torino

Torino, Archivio di Stato di Torino Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 - 12.00 Da una veduta del Cairo del primo Cinquecento, ai paesaggi nordici di un codice del secolo XV a carte del territorio disegnate per questioni di confine o per scopi militari, nel percorso attraverso ...

Intorno a Palazzo Carignano. Un paesaggio urbano in trasformazione.

Torino, Palazzo Carignano Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 13.00 e 17.00 In occasione della Giornata del Paesaggio 2019 gli Appartamenti Reali di Palazzo Carignano, gioiello dell’architettura barocca, concepito dalla mente estrosa e matematica di Guarino Guarini per ...

Puglia

Bari

Foto Contest #PaesaggioDiPuglia2019

Gioia del Colle, Museo nazionale archeologico di Gioia del Colle Altro - Dal 17 febbraio 2019 al 14 marzo 2019 Orario: Le foto, unitamente alla scheda di adesione, devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 8 marzo 2019. La premiazione si etrrà il 14 marzo 2019 Nova Apulia , società concessionaria del MiBAC per i servizi museali in Puglia, in occasione della III Giornata Nazionale del Paesaggio , che si celebrerà il 14 marzo 2019 , propone a tutti gli ...

Paesaggisti pugliesi fra Otto e Novecento: rassegna bibliografica

Bari, Biblioteca Nazionale Sagarriga Visconti Volpi Mostra - Dal 14 marzo 2019 al 19 aprile 2019 Orario: lun. - ven.: ore 9.00 - 18.00 sabato: ore 9.00 - 12.30 La rassegna si propone di documentare attraverso le immagini pittoriche del territorio pugliese i cambiamenti del paesaggio naturale e antropico. Essa si incentra, oltre che sulle figure più note ...

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari CAVA PONTRELLI sito a orme di dinosauro

Altamura, Cava Pontrelli - Altamura Attività didattica - Il 14 marzo 2019 Orario: 9.00-13.00 Cava Pontrelli si apre nei calcari di Altamura, immersa nel paesaggio dell’Alta Murgia. Qui nel 1999, su un ampio terrazzamento della cava, fu scoperta una delle più estese superfici ad orme di ...

Lecce

14 … finestre sul paesaggio

Lecce, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto Altro - Il 14 marzo 2019 La Giornata del Paesaggio è occasione per avviare, in collaborazione con l’Università del Salento – Dipartimento di Beni Culturali e il coinvolgimento di collezionisti privati, un ciclo di incontri ...

Sardegna

Cagliari

Racconti e paesaggio

Cagliari, Basilica di San Saturnino Incontro/Presentazione - Il 14 marzo 2019 Orario: 16.00 - 20.30 La celebrazione della Giornata Nazionale del Paesaggio, convocata dal MiBACT per la terza volta dopo il successo delle scorse edizioni, conferma l’interesse ed il rilievo accordato dai vertici del ...

Oristano

II paesaggio archeologico del Sinis tra preistoria e storia

Cabras, Centro Polivalente, via Tharros, Cabras (OR) Convegno/Conferenza - Dal 14 marzo 2019 al 17 marzo 2019 Orario: conferenza alle 18.30 il 14 marzo; visita guidata alle 9.30 il 17 marzo Verrà presentata una conferenza di Carla Del Vais, Università di Cagliari, e Anna Depalmas, Università di Sassari, sul tema del paesaggio antico con particolare attenzione al territorio del Sinis in ...

Sassari

Archeologia nel territorio

Perfugas, Museo archeologico e paleobotanico di Perfugas Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 15.00-18.00 La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, in collaborazione con il Museo Archeologico e Paleobotanico di Perfugas e la società Sa Rundine, aderisce ...

Il paesaggio archeologico

Sassari, Centro di restauro e conservazione dei beni culturali, SABAP per le province di Sassari e Nuoro Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00-17.00 Apertura al pubblico della Galleria espositiva e dei laboratori del Centro di Restauro dalle ore 10.00 alle ore 17.00 Visite guidate con proiezione di un filmato sul paesaggio archeologico, ...

Natura morta con pesci - Il paesaggio marino nel ‘600 napoletano

Sassari, Pinacoteca nazionale di Sassari Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: dalle 9.00 alle 18.00 Per l’evento verranno presentate alcune opere del tardo ’600 che descrivono il paesaggio marino, in particolare due nature morte con pesci provenienti dalla collezione di Giovanni Antonio Sanna. I ...

Monte d’Accoddi, un "luogo alto" per leggere il paesaggio

Sassari, Altare prenuragico di Monte d’Accoddi Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: dalle 10.00 alle 12.00 Dall’Altare prenuragico di Monte d’Accoddi (III millennio a.C.), monumento archeologico al centro della regione storica della Flumenargia, verrà raccontato il paesaggio circostante. Saranno ...

Sicilia

Agrigento

Giornata nazionale del Paesaggio - 14 marzo 2019

Agrigento, Archivio di Stato di Agrigento Mostra - Il 14 marzo 2019 Orario: 9:00-17:00 L’Archivio di Stato di Agrigento aderisce alla Giornata nazionale del Paesaggio del 14 marzo 2019 con un’esposizione cartografica relativa al territorio della vecchia Girgenti. Gli esemplari, ...

Toscana

Firenze

Dal paesaggio eremitico di Paolo Uccello alle pietre paesine: doppio appuntamento di visita per la Giornata Nazionale del Paesaggio

Firenze, Galleria dell’Accademia di Firenze Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00 In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, in programma per il 14 marzo, Galleria dell’Accademia di Firenze e Museo dell’Opificio delle Pietre Dure organizzano un percorso di visita ...

Dal paesaggio eremitico di Paolo Uccello alle pietre paesine: doppio appuntamento di visita per la Giornata Nazionale del Paesaggio

Firenze, Museo dell’Opificio delle Pietre Dure Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00 In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, in programma per il 14 marzo, Galleria dell’Accademia di Firenze e Museo dell’Opificio delle Pietre Dure organizzano un percorso di visita ...

Siena

Il paesaggio da villa Brandi nelle opere di Renato Guttuso

Siena, Villa Brandi Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: ore 10.00, 11.30 e 17.00 visita guidata ore 16.30 Villa Brandi aderisce alla terza edizione della Giornata nazionale del Paesaggio con un’iniziativa volta alla valorizzazione del contesto paesaggistico della dimora storica immersa nella campagna di ...

Siena al tempo de’ tremuoti

Siena, Archivio di Stato di Siena Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 11.00 All’interno delle manifestazioni indette in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, l’Archivio di Stato di Siena propone un racconto del paesaggio senese in relazione alla sua ...

Umbria

Perugia

Paesaggi in Umbria

Perugia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 9.00-13.00 PROGRAMMA 9.00 – Introduzione e saluti Dott.ssa Marica Mercalli, Soprintendente – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria; Arch. Camilla Mannocci, Segretariato Regionale del ...

Calamità naturali ed eventi bellici. Come cambia il paesaggio

Foligno, Archivio di Stato di Perugia. Sezione di Foligno Mostra - Dal 14 marzo 2019 al 22 marzo 2019 Orario: lunedì, mercoledì e venerdì: 8.30-13.30; martedì e giovedì: 8.30-13.30/14.30-17.00 La Sezione di Archivio di Stato di Foligno organizza, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, una mostra documentaria dal titolo “Calamità naturali ed eventi bellici. Come cambia il ...

L’olivo nella terra di San Francesco

Assisi, Archivio di Stato di Perugia. Sezione di Assisi Mostra - Dal 14 marzo 2019 al 22 marzo 2019 Orario: lunedì- mercoledì-venerdì: 8.30-14.00 martedì e giovedì: 8.30-17.30 In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, giovedì 14 marzo 2019, presso la Sezione di Archivio di Stato di Assisi verrà presentata una mostra documentaria dal titolo "L’olivo nella terra ...

Il paesaggio spoletino in età romana

Spoleto, Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 16.30 In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto propone alle 16.30 una visita guidata, volta a indagare i rapporti con il paesaggio in ...

Che vista!

Spoleto, Museo nazionale del Ducato di Spoleto e Rocca albornoziana Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 16.30 In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, la Rocca Albornoz di Spoleto in collaborazione con Sistema Museo propone Che vista! una visita guidata alle 16.30 alla scoperta delle vedute ...

Terni

Paesaggio e promozione del Patrimonio culturale nel ternano attraverso la fruizione degli itinerari storico culturali

Terni, Archivio di Stato di Terni Convegno/Conferenza - Il 14 marzo 2019 Orario: 16.00-19.00 La conferenza ha lo scopo di far conoscere, in occasione della Giornata del paesaggio, lo stretto rapporto tra la promozione paesaggistica ed il turismo lento, a forte connotazione esperienziale. ...

Il paesaggio del Crocifisso

Orvieto, Necropoli etrusca "Crocifisso del Tufo" Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: 15.00 In occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, la Necropoli Etrusca di Crocifisso del Tufo in Orvieto propone una passeggiata alla scoperta dei paesaggi terreni e ultraterreni, a cura del ...

Veneto

Padova

GIORNATA DEL PAESAGGIO 2019 - Anacronismi urbani. Il martirio di S. Giustina di Paolo Veronese

Padova, Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa Giustina Visita guidata - Il 14 marzo 2019 Orario: dalle 14.30 alle 15.45 La vita e il martirio di S. Giustina sono strettamente legati ad alcuni luoghi ben precisi della città di Padova e del contado (Campo Marzio, Pontecorvo e Pozzoveggiani), come raccontano le fonti ...

Rovigo

Il Delta del Po e l’archeologia di Adria

Adria, Museo archeologico nazionale di Adria Proiezione - Il 14 marzo 2019 Orario: 8.30-19.30 Giovedì 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, PROIEZIONE CONTINUATA del documentario "Il delta del Po e l’archeologia di Adria", prodotto da Antonio Bonadonna, curato da ...

Venezia

“Soprintendenze aperte”. Il paesaggio urbano delle città d’arte: il caso veneziano

Venezia, Palazzo ducale di Venezia Seminario - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00 - 12.30 Il seminario propone contributi che riflettono sul tema del paesaggio urbano, degli strumenti di tutela e delle sue trasformazioni nel tempo fino al paesaggio della contemporaneità con particolare ...

Il paesaggio da cercare

Venezia, Gallerie dell’Accademia di Venezia Altro - Il 14 marzo 2019 Orario: 10.00-17.00 In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 le Gallerie dell’Accademia di Venezia ripropongono due iniziative volte all’approfondimento delle opere delle collezioni e ad una nuova ...