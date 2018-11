Fight for Women

In questo momento 1 donna su 3 sta subendo violenza. E’ la guerra più antica del mondo. Combattiamola insieme. Dona ora per aiutare ogni donna, ogni giorno, contro ogni forma di violenza.

Una donna in Brasile violentata in un vicolo buio. Una ragazza in Kenya subisce la mutilazione dei genitali. Un’adolescente in Italia piange mentre sente le urla della mamma che viene picchiata. Una bambina in Somaliland è venduta come sposa a un uomo che ha il triplo dei suoi anni.

Un terzo delle donne del mondo sta subendo violenza domestica, sessuale, economica o urbana. Proprio in questo momento.

È una guerra senza confini, senza tregua e senza tempo, ma per fermarla non basta parlarne. È ora di combatterla .

Sostieni Fight for Women per lottare con noi al fianco di tutte le donne del mondo. Basta meno di 1 euro al giorno per schierarti in loro difesa, agendo contro tutte le forme di violenza di genere, dalle più brutali come quelle fisiche, alle più subdole e nascoste come quelle psicologiche.

Con il tuo sostegno regolare combatterai con noi ogni giorno perché nessuna donna resti più sola.

Alcune delle attività che ci permetterai di svolgere grazie al tuo contributo:

Sostegno ai Centri antiviolenza

Collaboriamo con diversi Centri antiviolenza in Italia e nel sud del mondo per dare supporto medico, legale e psicologico alle donne che subiscono violenza domestica

Mobilitazioni contro la violenza sulle donne

Insieme a tante realtà locali organizziamo manifestazioni e gruppi di pressione per sensibilizzare le autorità sul problema e esigere un loro intervento

Lotta ai matrimoni precoci e alle mutilazioni genitali femminili

Milioni di ragazze e bambine subiscono tradizioni lesive come le mutilazioni genitali femminili o i matrimoni precoci. Per questo sensibilizziamo le comunità sulle conseguenze di queste pratiche e sui diritti sessuali e riproduttivi delle donne, favorendo il cambiamento delle cause sociali e culturali all’origine di tali pratiche

Percorsi di aiuto economico alle donne

La mancanza di istruzione priva le donne dell’indipendenza economica. Per questo organizziamo corsi di professionalizzazione e gestione del denaro, creando nuove opportunità a cui altrimenti non avrebbero accesso

Miglioramento della sicurezza urbana

Con il nostro programma Safe Cities lavoriamo per rendere le città dei posti più sicuri per donne, ragazze e bambine, migliorando illuminazione, trasporto pubblico, diritto all’istruzione e alla casa

BENEFICI FISCALI:

Tutte le donazioni a ActionAid, incluso il sostegno a FIGHT FOR WOMEN, sono sia deducibili che detraibili. Per saperne di più clicca qui, oppure contatta il nostro Servizio Sostenitori allo 02742001 oppure sostenitori@actionaid.org

