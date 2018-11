Eletto il nuovo Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo

Finalmente Potere al Popolo! ha il suo coordinamento nazionale!

Finalmente Potere al Popolo! ha il suo coordinamento nazionale!

A un anno dal lancio del progetto siamo orgogliosi e felici di aver portato a compimento il percorso di strutturazione di Potere al Popolo! (fatte salve le elezioni dei portavoce, che avverranno a breve!), di aver dotato il nostro movimento di tutti gli strumenti che saranno necessari per crescere, migliorarci, radicare la nostra azione sui territori, affrontare al meglio le prossime battaglie e l’opposizione al governo che ci dovrà vedere protagonisti!

Il coordinamento sarà composto da 80 persone, di cui 60 in rappresentanza dei nodi territoriali di Potere al Popolo e 20 di una lista nazionale. La lista nazionale è stata votata da 2216 aderenti (quella maschile) e 2058 aderenti (quella femminile): anche in questo caso si è attivato un livello di partecipazione democratica tutt’altro che scontato, di cui non possiamo che essere contenti, tenendo conto anche del fatto che la piattaforma liquidfeedback per moltissimi è nuova, stiamo imparando insieme. La sfida sarà continuare a lavorare per incrementare questo livello, soprattutto tra i non addetti ai lavori!

Chi sono i nuovi eletti? Una grandissima parte giovani tra i 25 e i 40 anni, primo importante segnale. Sono tutti lavoratrici e lavoratori, precari, operai, insegnanti, studenti, pensionati, che si impegnano da anni nei percorsi di difesa dei diritti di tutti, per la democrazia sui territori, per la sanità, l’istruzione, il lavoro, cresciuti nell’associazionismo e nei comitati di base, lontanissimi dal carrierismo e dalle burocrazie che vivono nella politica. Il Coordinamento di Potere al Popolo è un piccolo specchio della realtà sociale che vogliamo rappresentare, dei soggetti popolari a cui vogliamo dar protagonismo e, appunto, potere decisionale.

Un dato che ci preme sottolineare assolutamente è che, alla luce di queste votazioni, il nostro Coordinamento sarà partecipato da 39 donne e 41 uomini, una percentuale nella parità di genere quasi assoluta, del 50 e 50. Di queste 39 donne, 31 sono espressione diretta delle mobilitazioni e dei percorsi che animano PaP su tutte le regioni e le province italiane. Nessuna organizzazione italiana, a nostra memoria, attualmente può dire una cosa simile. Non si tratta di retorica o di riempire generiche quote rosa, si tratta di stimolare e riconoscere il protagonismo femminile come uno dei tratti caratteristici e portanti dell’intera azione e del dna di Potere al Popolo, a tutti i livelli.

A brevissimo comunicheremo quando e dove la prima riunione del nuovo Coordinamento. Il nostro grazie a tutti quelli che hanno partecipato e reso possibile il raggiungimento di quest’ennesimo obiettivo. Grazie anche al Coordinamento dimissionario che ha portato a termine le operazioni e il mandato datogli dallo Statuto nel migliore dei modi. Ai nuovi coordinatori buon lavoro: è solo l’inizio!

ELENCO ELETTI COORDINAMENTO NAZIONALE

LISTA REGIONALE

Abruzzo 1. Emanuela Rossi – 32 voti

Basilicata 1. Antonella Rubino – 18 voti

Calabria 1. Maria Antonietta Di Cello – 59 voti

Campania 1. Chiara Capretti – 399 voti

2. Erminia Maiorino – 359 voti

3. Elisena Iannuzzelli – 332 voti

4. Antonella Avolio – 359 voti

5. Domenico Cordone – 282 voti

6. Giuliano Granato – 341 voti

7. Matteo Giardiello – 341 voti

8. Davide Trezza – 351 voti

9. Enrico Civello – 281 voti

Emilia Romagna 1. Chiara Pollio – 107 voti

2. Angela Rauseo – 94 voti

3. Lorenzo Trapani – 101 voti

4. Stefano Carosino – 103 voti

Estero 1. Aurélie Dianara – 52 voti

2. Andrea Mencarelli – 65 voti

Lazio 1. Elisabetta Canitano – 327 voti

2. Daniela Cortese – 247 voti

3. Bianca pezzotti – 288 voti

4. Loredana Longo – 247 voti

5. Alessandro Toti – 293 voti

6. Roberto Luchetti – 210 voti

7. Simone Di Cesare – 226 voti

8. Riccardo Petrarolo – 182 voti

Liguria 1. Maria Elena Antinori – 47 voti

Lombardia 1. Roberta Maltempi – 156 voti

2. Manuela Cibellis – 151 voti

3. Viola Ramone – 86 voti

4. Giovanna Baracchi – 77 voti

5. Nicola Vox – 100 voti

6. Marco Rossi – 104 voti

7. Pietro Ambrisio – 91 voti

Marche 1. Alejandra Arena – 34 voti

2. Stefano Casulli – 40 voti

Molise 1. Rossella Griselli – 6 voti

Piemonte 1. Ilenia Argento – 62 voti

2. Gian Paolo Caiazzo – 53 voti

3. Massimo Gabella – 49 voti

Puglia 1. Silvia Piccinonno – 56 voti

2. Giovanni Tortora – 51 voti

Sardegna 1. Claudia Ortu – 43 voti

Sicilia 1. Valentina Castronovo – 94 voti

2. Damiano Cucè – 70 voti

3. Pierpaolo Montalto – 76 voti

Toscana 1. Francesca Trasatti – 197 voti

2. Emanuela Grifoni – 112 voti

3. Nicoletta Gini – 137 voti

4. Giovanni Ceraolo – 170 voti

5. Carlo Ghelli – 133 voti

6. Lorenzo Alba – 173 voti

7. Juri Landi – 132 voti

Trentino Alto Adige 1. Alessia Conforto – 11 voti

Umbria 1. Emiliano Camuzzi – 26 voti

Val D’Aosta 1. Maria Lancerotto – 9 voti

Friuli Venezia Giulia

1. Ivan Volpi – 23 voti

Veneto 1. Ilaria Boniburini – 65 voti

2. Luca Lendaro – 67 voti

3. Oreste Veronesi – 55 voti

LISTA NAZIONALE

1. Nicoletta Dosio – 1783 voti

2. Rosa Sica – 1427 voti

3. Carla Corsetti – 1212 voti

4. Marina De Felici – 1039 voti

5. Carolina Zorzella – 1178 voti

6. Manuela Ausilio – 781 voti

7. Antonia Romano – 1115 voti

8. Ornella De Zordo – 1201 voti

9. Salvatore Prinzi – 1557 voti

10. Sergio Cararo – 1086 voti

11. Mauro Casadio – 920 voti

12. Gianpiero Laurenzano – 1126 voti

13. Francesco Piobbichi – 1150 voti

14. Beniamino Simioli – 1097 voti

15. Franco Bartolomei – 810 voti

16. Francesco Piccioni – 969 voti

17. Francesco Tirro – 824 voti

18. Emanuele Salvati – 806 voti

19. Salvatore Cosentino – 699 voti

20. Raffaele D’Agata – 563 voti

Totale votanti lista nazionale uomini: 2216

Totale votanti lista nazionale donne: 2058

Totale donne elette: 39

Totale uomini eletti: 41