EMERGENCY: dal 12 al 15 ottobre "IDEE CHE FANNO BENE"

Gino Strada, Marco Damilano, Riccardo Iacona, Zerocalcare, Roberto Saviano, Federica Cacciola, Francesca Mannocchi, Andrea Pennacchi, Rossella Miccio, Gianpaolo Musumeci, Marianna Aprile, Massimo Cirri, Michael Marmot, Roberta Villa, Dario Vergassola…e molti altri, tutti insieme con EMERGENCY per riflettere sulle “Idee che fanno bene” e costruire una società più giusta e più sana.

Dal 12 al 15 ottobre andrà in onda via web “Idee che fanno bene. Una società più giusta, una società più sana”, un evento di EMERGENCY, realizzato in partnership con l’Espresso per ragionare sulla cura come diritto umano universale. Quattro giorni di eventi online in cui medici, giornalisti, scrittori, attori e comici racconteranno gli effetti del considerare la salute un bene di mercato e l’enorme potenziale che invece ha come diritto. Un’occasione in cui riflettere sul sistema sanitario nazionale e su quelli di altri Paesi, dei loro limiti e delle loro buone pratiche, ma anche per provare a immaginarne uno di qualità, accessibile a tutti.

Ogni giorno, dalle 15.30 alle 17.30 i canali web di EMERGENCY e quelli di espresso.repubblica.it trasmetteranno interviste, lectio e panel sul tema della salute.

“Essere curati è un diritto umano universale. Per questo, la sanità dovrebbe essere pubblica, gratuita, accessibile a tutti. EMERGENCY porta avanti da 26 anni un’idea molto semplice: curare chiunque ne abbia bisogno. Nulla di straordinario, è il nostro dovere: mettere in pratica, ogni giorno, in tutti i nostri progetti, i diritti umani. È questo il nostro contributo, che ci ha portato a curare oltre 11 milioni di persone” - afferma Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY.

“Idee che fanno bene” si aprirà il 12 ottobre dalla Ca’ Granda di Milano, primo ospedale pubblico della Lombardia, con l’intervista di Marco Damilano, direttore de L’Espresso, a Gino Strada, per una riflessione sulla sanità pubblica, sulla medicina e sui diritti.

Si proseguirà poi con una lectio di Michael Marmot, fondatore dell’epidemiologia sociale sulla salute diseguale, e con un monologo della giornalista Francesca Mannocchi, sull’importanza del sistema sanitario nazionale a partire dalla sua esperienza personale. Ci saranno testimonianze sulla sanità nel mondo, come nel talk diretto da Gianpaolo Musumeci, conduttore della trasmissione “Nessun luogo è lontano” di Radio 24, in collegamento con corrispondenti esteri di Corea del Sud, Iraq e Afghanistan, e Roberto Saviano, che riporterà la sua esperienza di cosa sta accadendo negli Stati Uniti. Si farà luce anche sui tagli alla sanità e sul modello lombardo, con Riccardo Iacona, reporter, autore e conduttore di “Presadiretta”. Su questo tema anche il confronto di Luca Liverani, giornalista di “Avvenire”, su quanto spendiamo in salute in Italia e nel mondo, e quanto invece investiamo in spese militari. E ancora ci sarà spazio anche per parlare del diritto a una corretta informazione sanitaria e a una buona comunicazione, con la giornalista scientifica Roberta Villa. Non mancheranno, infine, momenti di ironia con Zerocalcare, Andrea Pennacchi con il suo “Pojana”, Federica Cacciola e Dario Vergassola.

“La nostra esperienza ci ha permesso di toccare con mano gli effetti nefasti del considerare la salute alla stregua di una mercanzia – dichiara Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY -. Per questo abbiamo deciso di generare una riflessione collettiva su quali fattori escludano fette intere della nostra popolazione, raccontando quali idee e quali pratiche garantiscano invece la possibilità di esercitare un diritto così fondamentale come quello alla cura, per ricostruire una società più equa ed inclusiva”.

Per info: https://www.emergency.it/idee-che-fanno-bene/

“IDEE CHE FANNO BENE”

PROGRAMMA

Lunedì 12 ottobre dalle 15.30 alle 17.30:

SANITÀ UNIVERSALE

· Dalle 15.30 alle 16.25: “Una società più giusta, una società più sana”. Gino Strada, chirurgo e fondatore di EMERGENCY, e Marco Damilano, direttore de "L’Espresso", si incontrano nello storico archivio dell’Ospedale Maggiore. Un lungo dialogo sulla medicina, la sanità e la solidarietà tra la Costituzione e la realtà quotidiana.

· Dalle 16.25 alle 16.50: Intervista a Zerocalcare, fumettista.

Dalle 16.50 alle 17.30: “Prendersi cura della società: dalla parte dei più vulnerabili”. A Ragusa, in Sicilia, decine di braccianti agricoli - per lo più provenienti dal nord Africa - lavorano in condizioni estreme, senza nessuna assistenza sanitaria e lontani chilometri dai centri abitati. Dialogano Alan David Scifo, giornalista e scrittore e Rossella Miccio, Presidente di EMERGENCY.

Martedì 13 ottobre dalle 15.30 alle 17.30:

SANITÀ GRATUITA

· Dalle 15.30 alle 15.40: “Il monologo retorico”, il pensiero fuori dagli schemi di Federica Cacciola.

· Dalle 15.40 alle 16.10: “Quello che serve. Un racconto dal Sistema sanitario italiano”. Alla riscoperta di Tina Anselmi e piccoli grandi esempi degli uomini e delle donne del nostro sistema sanitario a lungo dimenticato. Massimo Cirri, psicologo e conduttore radiofonico, e Chiara D’Ambros, regista, introducono il loro documentario "Quello che serve”.

· Dalle 16.10 alle 16.50: “Da paziente a cliente. Come i tagli alla sanità pubblica hanno demolito un sistema. Il caso Lombardia”. Quanto e come incidono i tagli alla sanità pubblica sulle reali possibilità di cura delle persone? Cosa significa privilegiare la sanità privata? Andrea Sparaciari, giornalista di Business Insider, intervista Riccardo Iacona, conduttore e autore di Presadiretta.

· Dalle 16.50 alle 17.30: “Duemila miliardi di dollari in armi. Ma indifesi di fronte alla pandemia”. In Italia negli ultimi anni il numero di posti letto negli ospedali è sceso a 3,2 ogni 1.000 abitanti e sono stati tagliati oltre 43 mila operatori sanitari, mentre continua a crescere la spesa militare. Ne parla nel suo intervento Luca Liverani, giornalista di Avvenire.

Mercoledì 14 ottobre dalle 15.30 alle 18.30:

SANITÀ PUBBLICA

· Dalle 15.30 alle 15.35: “Una lettera del ‘Pojana’ per EMERGENCY”, l’attore e autore Andrea Pennacchi legge una lettera irriverente del “Pojana”, suo alter ego.

· Dalle 15.35 alle 16.25: “Stati di salute: esperienze dalla Corea del Sud e dal Medio Oriente”. Partendo dal Giappone, passando per il Medio Oriente fino ad arrivare all’Afghanistan, quanto incide l’aspetto etno-culturale sul sistema sanitario? Come funziona la sanità in Paesi in guerra? Un approfondimento di Gianpaolo Musumeci, con Giulia Pompili, Sara Manisera e Rebecca Gaspari.

· Dalle 16.25 alle 16.50: “La malattia e la libertà di curarsi”. Malattia, fragilità, diritti e obblighi costituzionali. A partire dalla sua esperienza, la giornalista Francesca Mannocchi riflette sull’importanza di un Sistema sanitario che rischiamo di perdere per incuria e superficialità, con un monologo inedito e intensissimo.

· Dalle 16.50 alle 17.30: “Sanità a pagamento e società malata: il caso degli Usa”. In uno dei Paesi con il maggior numero di contagi al mondo, la pandemia ha svelato una profonda diseguaglianza sociale che si traduce in nessun diritto a essere curato per chi non può pagare. Lo scrittore Roberto Saviano porta la sua testimonianza diretta dagli Usa.

Giovedì 15 ottobre dalle 15.30 alle 18.30:

SANITÀ INTEGRATA

· Dalle 15.30 alle 15.40: “Il virus secondo Vergassola”, il monologo di Dario Vergassola, attore e comico italiano.

· Dalle 15.40 alle 16.15: “Una società sana: perché agire sui determinanti sociali di salute”. Il legame diretto tra lo status sociale e le diseguaglianze nelle condizioni di salute, una lezione del Professor Michael Marmot.

· Dalle 16.15 alle 16.45: “Una buona informazione fa bene alla salute”. "Fake news", "infodemia", cattiva informazione non sono problemi legati esclusivamente alla pandemia. Ne parla Roberta Villa, giornalista scientifica.

· Dalle 16.45 alle 17.30: “La protezione degli ultimi: l’esperienza di EMERGENCY e del comune di Milano”. La collaborazione tra organizzazioni della società civile e amministrazioni locali per intervenire a favore della salute delle persone al di là dell’assistenza sanitaria. Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY e Gabriele Rabaiotti, assessore alle Politiche sociali e abitative del Comune di Milano, raccontano la loro esperienza con Marianna Aprile, giornalista di “Oggi”.

Locandina

EMERGENCY ONG Onlus è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Da allora EMERGENCY ha curato oltre 11 milioni di persone, una ogni minuto. EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.