Cose da fare prima che vincano i fascioleghisti.

1 baciare qualcuno dello stesso sesso, prima che lo vietino.

2 portare i capitali nascosti all’estero e aspettare lo scudo fiscale per rimpatriarli.

3 trovare lavoro ai giovani prima che Meloni li mandi a lavorare nei campi, pena una multa, che con il blocco navale non c’è manodopera da sfruttare.

4 guardare tutto Disney plus prima che Pillon lo oscuri perché fa propaganda gender.

5 cantare bella ciao prima che venga messa al bando.

6 festeggiare il 25 aprile prima che aboliscano la festa della liberazione da nazifascismo. Va bene festeggiarla anche il 13 settembre.

7 costruire casa sulla spiaggia e aspettare condono edilizio.

8 aprire partita iva o impresa per evadere le tasse tanto fanno la pace fiscale.

9 divorziare prima che lo proibiscano.

10 fare tanto sesso fuori dal matrimonio prima che lo proibiscano.

11 votare, prima che lo proibiscano.

12 lottare contro le mafie, prima che fratelli di ndrangheta lo proibisca.

13 fare tutti i controlli possibili nel servizio sanitario prima che lo distruggano.

14 comprare un pezzetto di terra in Groenlandia in vista del surriscaldamento globale che non combatteranno.

15 andare a vedere papa Francesco prima che lo vietino in quanto comunista.

16 scrivere a tutti gli amici e amiche stranieri chiedendogli scusa, preventivamente.

17 imparare il russo, che diventerà lingua comune grazie agli amici di Putin.

18 resistere

19 spiegare bene a mio figlio che Dio non esiste, la sua patria è il mondo e la famiglia è un concetto elastico come una big Bubbles.

20 difendere la scuola pubblica.

21 votare più a sinistra possibile.

22 votare a sinistra.

23 votare.

24 portare nonna a votare.

25 portare figli a visitare Monte Sole per commemorare le vittime delle stragi nazifasciste.

26 provare tanto disgusto verso chi dice di avere un rapporto sereno con il fascismo, vero Giorgia?

27 andare a salutare i miei in Sicilia prima che la lega divisa il paese.

28 fare qualche milione di biglietti da dare ai meridionali che votano fasciolegista con su scritto "cugghiunə!"

29 scioperare, prima che venga vietato.

30 spostare i canali Mediaset in mezzo a quelli dei tarocchi e televendite.

31 resistere l’ho già detto?

32 non arrendermi.

Questo pezzo è stato diffuso su Fb.