Contest Maschera di Parole

La prima foto letteraria premiata al contest "Maschera di Parole" è stata inviata da una nostra lettrice che ci consiglia la lettura del libro "La storia delle api" di Maja Lunde.

La nostra lettrice-concorrente riceverà un ebook edito dalla casa editrice ZeroBook.

Sinossi del libro

Tra passato presente e futuro, legate dal progetto di un rivoluzionario modello di alveare, le vicende di William, biologo inglese vissuto a metà dell’Ottocento, di George, apicoltore dell’Ohio che si affida alla tradizione per contrastare la misteriosa moria del 2007, e di Tao, giovane madre che, in un futuro non molto lontano, si dedica all’impollinazione manuale in una Cina dove le api e i colori sono ormai scomparsi, ripercorrono il rapporto tra l’uomo e la natura nel corso del tempo. Dall’Europa all’America, quel plico di preziosi disegni, racchiuso in un baule al seguito di una donna sola e appassionata, attraversa terre e secoli con il suo bagaglio di invenzioni e regole, depositario di una conoscenza, e di una speranza, da affidare alle generazioni che verranno. Custode di un sogno che deve diventare tale per tutti noi. "La storia delle api" è un romanzo epico nel quale, accanto al tema dell’equilibrio ambientale, sono i sentimenti che realmente muovono la nostra vita a determinare l’azione. L’amore soprattutto: per il coniuge, per i figli per cui desideriamo solo il meglio, per la scienza, per la propria passione.

L’autrice

Maja Lunde (1975) vive a Oslo con il marito e i tre figli. Scrittrice e sceneggiatrice per la tv, dopo numerosi libri per ragazzi si è affermata a livello internazionale con il suo primo romanzo per adulti, La storia delle api, venduto in 10 paesi ancora prima dell’uscita e ora in corso di pubblicazione in 25 paesi, dopo essere stato per mesi ai vertici delle classifiche e aver conquistato il premio letterario più ambito in Norvegia, quello dei librai.