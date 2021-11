Concorso fotografico "Un luogo per ZeroBook" 2021: I FINALISTI!

Selezionati i 5 finalisti dell’edizione 2021

Con molta fatica, grazie anche ai numerosi partecipanti e alla qualità delle foto giunte in redazione, la giuria del concorso, anche quest’anno avvalendosi della supervisione del nostro presidente onorario Armando Rotoletti, ha stilato la lista dei 5 nominativi finalisti del contest Un luogo per Zerobook 2021, giunto alla terza edizione. La classifica finale che designerà i primi tre posti che, come previsto dal bando sotto riportato assegnerà i premi, sarà definita durante la Cerimonia di Premiazione la cui data non siamo ancora in grado di comunicare.

Anche quest’anno, nel pieno rispetto delle disposizioni in merito alla situazione sanitaria che stiamo vivendo non sarà possibile organizzare la cerimonia in presenza. Sarà cura dell’organizzazione comunicare i risultati finali ai finalisti con i consueti mezzi informativi, su tutti le pagine del nostro giornale. Ci rincresce dover rinviare alla prossima edizione la possibilità di poter incontrare i nostri fotografi di presenza, ma preferiamo rinviare questa possibilità ad un periodo futuro di maggior tranquillità per tutti.

Lasciamo da parte i convenevoli e premesse di rito per comunicare la lista dei finalisti di questa edizione 2021. L’elenco è stato stilato rispettando l’ordine alfabetico degli autori delle foto finaliste che abbiamo inserito tra parantesi con il luogo di residenza comunicato.

Ed ecco di seguito le 5 foto finaliste:

PALAZZETTO PIAZZA ARMERINA (Salvatore Carmelo Conoscenti, Piazza Armerina)

ATTRAZIONE (Francesco Gervasoni, Ornago)

ex OSPEDALE MARINO (Franco Murru, Quartucciu)

SIACE, IL DISASTRO IRRISOLTO 1 (Sebastiano Saglimbeni, Santa Teresa di Riva)

BINARI ABBANDONATI (Francesca Vernier, Trieste)

Ci teniamo a complimentarci con tutti i concorrenti che, avendo letto perfettamente il tema conduttore del nostro concorso fotografico, hanno iscritto delle immagine davvero significative e testimonianti degli svariati angoli del nostro Paese che meritano una maggiore attenzione delle nostre amministrazioni e un maggiore impegno al recupero di siti che rappresentano uno svariato spaccato della storia del nostro patrimonio architettonico, lavorativo, produttivo e umano.

IL BANDO

ZEROBOOK GIRODIVITE – ass. OPENHOUSE BANDISCE IL CONCORSO FOTOGRAFICO

“UN LUOGO PER ZEROBOOK” 2021

Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori residenti in Italia

REGOLAMENTO

1. Si partecipa con un massimo di 3 fotografie digitali, a colori e/o in bianco e nero, con il lato lungo minimo 1920 pixel , 300 dpi in formato tiff e una copia in formato jpg 75 dpi

2. Le foto devono essere inoltrate via email a: concorso@girodivite.it;

3. I nomi dei file devono essere così composti: Nome Cognome – Titolo.tif e Titolo.jpg;

4. La email deve contenere in allegato la lettera di manleva interamente compilata e firmata

TEMA DEL PREMIO

Le foto devono riprodurre luoghi riscoperti, sia di natura culturale, quali siti archeologici, che di natura prettamente architettonica, come ruderi di antiche case rurali, antichi opifici ecc. Quindi luoghi di interesse abbandonati all’incuria e all’oblio, che meriterebbero di essere rivalutati e posti all’attenzione del pubblico. Lo scopo del premio è quello di raccogliere immagini di questi luoghi dimenticati e di segnalarli alle amministrazioni locali, invitandole al loro recupero.

PREMI

1° Classificato: Pubblicazione libro fotografico, in formato cartaceo, a cura della casa editrice ZeroBook, con regolare contratto di edizione e numero di ISBN, promozione e diffusione;

2° Classificato: Pubblicazione libro fotografico, in formato ebook, a cura della casa editrice ZeroBook, con regolare contratto di edizione, promozione e diffusione;

3° Classificato: un Libro fotografico, pubblicato dalla casa editrice ZeroBook, selezionato tra le pubblicazioni del catalogo della casa editrice.

SVOLGIMENTO DEL PREMIO

La Giuria selezionerà 5 finalisti, che saranno avvertiti via email. La classifica finale sarà decretata durante la Cerimonia di Premiazione.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Armando Rotoletti (Messina, 1958) ha studiato fotografia presso il St. Mary College e il London Polytechnic (ora University of Westimnster), a Londra. A Milano, negli anni Ottanta si è dedicato al fotogiornalismo e, tra il 1985 e il 1995, è stato protagonista di numerose mostre personali e collettive. I suoi reportage sono stati pubblicati da molte riviste, tra cui i settimanali «Sette» e «Io donna» del «Corriere della Sera», «Vanity Fair», «The Sunday Times». Da una decina d’anni si dedica, inoltre, a lavori di ampio respiro e di approfondimento sociale – come Casa della Carità. I volti le storie (2005), dedicato alla fondazione di don Colmegna, o Barbieri di Sicilia (2007), un viaggio tra le ultime botteghe di barbiere sull’isola – e a paesaggi e volti dei distretti agroalimentari (Langhe, Food Valley): Gente di Barbaresco (2013), è il primo risultato di questo impegno. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Valelapena (2013), Scicli città felice (2014), Vino e gente dell’Etna (2015), Noto. Le pietre i volti (2015), Sicilia in piazza (2017), Selinunte (2019, di Enrico Caruso e Clemente Marconi), Morte in Sicilia (2020)

QUALSIASI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA SARA’ COMUNICATA DALLA REDAZIONE