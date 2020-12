Avremo mai una visione strategica del futuro del paese?

Sentiremo mai dire che il fulcro della crescita economica siano il sapere, la conoscenza delle varietà del mondo, la ricerca scientifica e umanistica, la competenza professionale...

... il paese è cresciuto in mezzo a troppa politica verbale. Questa si consuma tutta in accesi e interminabili dibattiti sugli errori compiuti dai governi degli altri; dissertando su ogni minimo particolare delle problematiche quotidiane, interpretandolo, spropositatamente, alla luce dei più alti valori costituzionali, laddove ne trascura l’incidenza di merito sull’obiettivo di fondo, di cui fa parte...

Così scrivevo su fb il 24 dicembre 2018, in una mia ideale rubrica:

«Messa a fuoco controcorrente n°7 di n,n, …infiniti: Avremo mai una visione strategica del futuro del paese?»

E’ un dato oggettivo, imprescindibile per chi voglia intraprendere almeno una semplice prospezione politica di sistema, che il nostro paese industriale storicamente (da diversi decenni) abbia imboccato un percorso di decrescita economica, in proporzione a quello (di crescita) dei paesi del centro e nord Europa. Attualizzandolo, questo significa che oggi la maggior parte del nostro apparato produttivo, fatto di piccole imprese ferme a produrre a basso livello tecnologico , sia alla mercé della concorrenza dei paesi orientali, i quali hanno un costo di produzione molto più basso del nostro.

Ha anche un settore minore validamente competitivo, il quale, essendo stagnante il mercato interno, vive essenzialmente di esportazioni: come dire in ragione della crescita economica degli altri paesi con produzioni tecnologicamente più avanzate.

Inoltre, bisogna considerare che tutto il sistema produttivo opera entro un apparato statale farraginoso e poco efficiente, il quale offre un pool di servizi pubblici scadenti e ad elevato costo (pare che incida per 10% sul costo di produzione). Ed infine, che lo Stato ha un alto tasso di evasione fiscale e che è inchiodato nell’immutabilità dalla mancanza di risorse economiche per ristrutturarsi. Risorse tutte (presenti e future) inghiottite dal mostruoso debito pubblico (il terzo del mondo).

Tutto questo si traduce socialmente in un elevato tasso di disoccupazione, di povertà e di diseguaglianza economica; politicamente in un’assoluta mancanza di veri progetti per il buon futuro della collettività, entro il quale ognuno possa trarne il legittimo vantaggio.

Ciò è dovuto al fatto che il paese è cresciuto in mezzo a troppa politica verbale. Questa si consuma tutta in accesi e interminabili dibattiti sugli errori compiuti dai governi degli altri; dissertando su ogni minimo particolare delle problematiche quotidiane, interpretandolo, spropositatamente, alla luce dei più alti valori costituzionali, laddove ne trascura l’incidenza di merito sull’obiettivo di fondo, di cui fa parte; ripetendo passivamente il mantra che occorra investire sulla produzione per fare crescere l’economia e l’occupazione –vero uovo di colombo- o che basti uscire dall’euro, per alcuni.

Di contro, a prova inconfutabile dell’incapacità di sapere vedere e progettare il futuro del paese, la politica non ha mai presentato un organico e sistematico progetto per arrestare la brutta china e per intraprendere l’uscita dalla crisi, sia pure nel medio-lungo periodo.

Si può attendibilmente supporre che i suoi cittadini si siano saputi concentrare sulla soluzione dei loro problemi individuali e che, imbrogliando e sbrogliando, siano andati avanti da soli. Questo, fino a quando non hanno avuto bisogno degli indirizzi e del supporto efficace del proprio sistema-paese, per continuare a crescere come gli altri paesi: nei fatti mai avuto!

A questo punto il paese s’è trovato imbottigliato, quasi fosse un popoloso condominio, in un groviglio di contrastanti interessi di categoria e di bottega, non più esaudibili per totale mancanza di risorse economiche; privo di una visione d’insieme dell’interesse della collettività verso cui puntare per potere uscire fuori dalla crisi.

E’ paradigmatico che ancora oggi siamo costretti a sentire i rappresentanti della categoria degli imprenditori, una delle più forti del condominio, rivendicare il ruolo di fulcro della crescita economica. Una volta, non molto tempo fà, lo avevano rivendicato i lavoratori bracciantili. I risultati di queste due antitetiche visioni totalitarie sono sotto gli occhi di tutti.

Sentiremo mai dire che il fulcro della crescita economica siano il sapere, la conoscenza delle varietà del mondo, la ricerca scientifica e umanistica, le licenze brevettuali, la competenza professionale e la meritocrazia, tutte supportate dal lavoro della collettività e operanti in una burocrazia solerte? A realizzazione dell’equità sociale e, in fondo, della democrazia costituzionale? Utopia, vero?