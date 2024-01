ANTONELLO COSTA, al Neglia di Enna lo straordinario potere del sorriso

Venerdì 19 gennaio si alzerà il sipario sull’originalità e il talento di ANTONELLO COSTA. Sarà il potere del sorriso ad animare il pubblico dell’ottocentesco teatro ‘Neglia’ con il varietà COSTA POWER. Prodotto da ‘S.m.art Aps’ di Roma, lo spettacolo impreziosisce la 10ª edizione di ‘Voci di Sicilia’. Rassegna organizzata da Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia e il patrocinio dell’amministrazione comunale di Enna.

Non sarebbe fantastico recuperare il buonumore semplicemente sorseggiando una bevanda energizzante? È la proposta, inevitabilmente destinata a rimanere ‘virtuale’, che il poliedrico comico siciliano lancia al suo pubblico in questo rinnovato show. Il sorriso, inteso come linguaggio universale, è uno dei mezzi più poderosi che abbiamo per regalare buonumore ed affrontare le criticità della vita. Ed è l’unico ‘contagio’ che l’artista vuole diffondere tra gli spettatori.

COSTA POWER è uno spettacolo decisamente terapeutico, senza controindicazioni, da assumere in quantità anche più volte a settimana. Sul palco Antonello propone nuovi numeri e personaggi con gli immancabili omaggi ai suoi maestri: Totò, Petrolini, Fred Astaire e Renato Rascel tra gli altri. Caratterista, comico, cantante, performer, autore e regista, è affiancato dall’eclettica sorella Annalisa, nelle vesti di soubrette e coreografa, insieme a uno straordinario corpo di ballo.

Antonello Costa locandina

ANTONELLO COSTA torna con un originale varietà, in cui alterna numeri musicali a canzoni comiche e macchiette d’avanspettacolo. Fedele alla cifra stilistica che da sempre lo contraddistingue, propone uno show armonico ed elegante, adatto a tutta la famiglia. Due ore di risate con un grande intrattenitore. E allora “non aspettare di essere felice per sorridere, piuttosto sorridi per essere felice”. L’appuntamento con ‘Costa Power’ è al teatro comunale ‘Francesco Paolo Neglia’ di Enna (ex ‘Garibaldi’) venerdì 19 gennaio, all’interno della rassegna ‘Voci di Sicilia’.

È già aperta la campagna abbonamenti. Tariffe ridotte per clubs service, Cral, over 70 ed universitari. Platea e palchi centrali: biglietto € 17 (ridotto € 15); palchi laterali: biglietto € 15 (ridotto € 13); galleria: biglietto € 13 (ridotto € 11). Inizio spettacoli ore 20.30, organizzazione a cura di Eventi Olimpo con la direzione artistica di Peppe Truscia.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 457082 o inviare un’email a info@eventiolimpo.it. Biglietti disponibili anche sul circuito online Liveticket e presso i punti vendita ad esso collegati.