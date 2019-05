6 maggio 2019: Le Ombre Del Mare di Piero Buscemi a Nizza di Sicilia

Le ombre del mare di Piero Buscemi sarà presentato a Nizza di Sicilia (Me), lunedì 6 maggio 2019, presso la Biblioteca Comunale, con inizio alle 9,30. Lo si potrebbe considerare un ritorno alle origini, se si considera che questo è il luogo dove lo scrittore ha trascorso parte della sua adolescenza. Un’occasione per rincontrare amici d’infanzia e per parlare della sua attività di scrittore.

Piero Buscemi, che è anche redattore di Girodivite, incontrerà i ragazzi delle scuole medie locali che, nei giorni precedenti, hanno avuto modo di confrontarsi con la lettura del testo e, della quale, avranno modo di farsi raccontare i retroscena e le motivazioni della sua stesura.

Il libro, dopo aver ricevuto nel 2017 il Premio Argen Pic di giornalismo a Tarquinia, si è pregiato della Menzione di merito al Premio Letterario Nazionale "Artisti" per Peppino Impastato a Milano e, non ultima, la segnalazione al Premio CET Scuola Autori di Mogol, di cui il paroliere è Presidente di giuria.

Sinossi

Strade accecate dal sole, deserte e polverose. Un ragazzo – non sappiamo altro di lui se non il nome, Said, che coincide col suo destino – legge un libro, trovato uno spicchio d’ombra e un quarto d’ora di pausa nella raccolta dei pomodorini.

E’ un libro che racconta storie di ordinaria ingiustizia - simile, troppo simile, a quella che lui stesso sta vivendo - ma anche di necessario riscatto, che non si farà attendere nell’avventura di Said.

Le ombre del mare ci porta in quelle strade, fra le innumerevoli serre dove si coltiva il pomodorino di Pachino, tra le province di Siracusa e Ragusa, e ci racconta una storia di formazione, fra un omaggio esplicito a Erri De Luca – è suo il libro che il ragazzo sta leggendo – e gli echi dei grandi romanzi di Conrad.

L’autore

Piero Buscemi

Piero Buscemi è nato a Torino nel 1965. Redattore del periodico online www.girodivite.it, ha pubblicato : "Passato, presente e futuro" (1998), "Ossidiana" (2001, 2013), "Apologia di pensiero" (2001), "Querelle" (2004), L’isola dei cani (2008, ZeroBook 2016), "Cucunci" (2011), “Le ombre del mare” (2017, edito da Bibliotheka). Ha curato l’antologia di poesie Accanto ad un bicchiere di vino (ZeroBook 2016); e le antologie di articoli di vari autori pubblicati su Girodivite: Parole rubate (2017), Celluloide (2017). Vincitore di diversi premi letterari, alcuni suoi racconti e poesie sono contenuti in alcune antologie nazionali. Il romanzo "Querelle" è stato tradotto in inglese e pubblicato dalla Pulpbits Press (Stati Uniti). È tra i fondatori dell’Associazione culturale "Aromi Letterari" di Messina. Sostenitore Emergency, collabora con l’Avis (donatori sangue) ed è promotore delle iniziative di ActionAid Italia.

