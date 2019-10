25a Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Sabato 19 ottobre 2019 alle ore 10:30, presso l’ IC G. Catalfamo, nel Plesso di scuola secondaria di I Grado di Santa Lucia sopra Contesse

Come sapete il prossimo 21 marzo 2020 sarà la 25a Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Altro e Altrove è il tema che accompagnerà la giornata, durante la quale si incontreranno, nella città palermitana, i familiari delle vittime innocenti delle mafie provenienti da tutta Italia e dall’Europa, dall’Africa e dall’ America Latina. Andremo a Palermo, resteremo in Sicilia, la nostra terra, accogliente, civile, innovatrice. Per stare vicino a chi non si rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere e per valorizzare l’opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate in quella terra difficile ma generosa per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone. Dalla piazza di Palermo leggeremo letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie e della corruzione, nel segno di una memoria che non vuole essere celebrazione ma impegno per il cambiamento. Una lettura collettiva che unisce il paese per risvegliare le coscienze, a cominciare dalle nostre, per ribadire che quando c’è di mezzo la giustizia e la verità le scelte non ammettono chiaroscuri, margini di ambiguità.Solo l’impegno personale e collettivo trasforma la memoria d’occasione, inamidata, in memoria condivisa e pubblica, in memoria viva.

L’importanza di questo anniversario ci chiama ad un impegno straordinario che per molti è l’impegno quotidiano, dobbiamo essere pronti e organizzarci. L’intera Siclia sarà protoganista di questa Giornata. Per tutti questi motivi invitiamo a incontrarci sabato 19 ottobre 2019 alle ore 10:30, presso l’ IC G. Catalfamo, nel Plesso di scuola secondaria di I Grado di Santa Lucia sopra Contesse (fronte case arcobaleno).

Vi chiediamo di condividere il più possibile questo appuntamento e di invitare i vostri contatti. Contiamo sulla vostra partecipazione!

Tiziana Tracuzzi

Libera a Messina